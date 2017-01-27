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14 тысяч жителей области имели статус безработного по состоянию на 1 января, — данные
10:24 / 27.01.2017
ОДЕССА, 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По состоянию на 1 января в Одесской области статус безработного имели 14 тыс. 53 человека, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 января, в Одесском областном центре занятости.
По информации ООЦЗ, по состоянию на 1 января в Одесской области статус безработного имели 14 тыс. 53 человека, тогда как на 1 января 2016 г. — 16 тыс. 267, а на 1 декабря 2016 г. — 10 тыс. 885.
В Одессе на 1 января было зарегистрировано 2 тыс. 86 безработных (на 1 января 2016 г. — 2 тыс. 854).
Из общего числа безработных по области 6 тыс. 946 составили женщины (по Одессе — 1 тыс. 405), 4 тыс. 257 — молодёжь до 35 лет (по Одессе — 833). Число безработных сельских жителей по области составило 8 тыс. 670 (на 1 декабря — 5 тыс. 832).
При этом количество вакансий и свободных рабочих мест в области на 1 января составило 2 тыс. 665, в Одессе — 1 тыс. 604.
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Сергей Гриневецкий
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