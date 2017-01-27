ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




14 тысяч жителей области имели статус безработного по состоянию на 1 января, — данные
10:24 / 27.01.2017

ОДЕССА, 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По состоянию на 1 января в Одесской области статус безработного имели 14 тыс. 53 человека, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 января, в Одесском областном центре занятости.

По информации ООЦЗ, по состоянию на 1 января в Одесской области статус безработного имели 14 тыс. 53 человека, тогда как на 1 января 2016 г. — 16 тыс. 267, а на 1 декабря 2016 г. — 10 тыс. 885.

В Одессе на 1 января было зарегистрировано 2 тыс. 86 безработных (на 1 января 2016 г. — 2 тыс. 854).

Из общего числа безработных по области 6 тыс. 946 составили женщины (по Одессе — 1 тыс. 405), 4 тыс. 257 — молодёжь до 35 лет (по Одессе — 833). Число безработных сельских жителей по области составило 8 тыс. 670 (на 1 декабря — 5 тыс. 832).

При этом количество вакансий и свободных рабочих мест в области на 1 января составило 2 тыс. 665, в Одессе — 1 тыс. 604.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
15:05 27.01.2017
Одесские полицейские задержали двух парней с наркотиками на 200 тысяч гривен
13:57 27.01.2017
Около 60 детей начали заниматься хоккеем после открытия ледовой арены Дворца спорта в Одессе
13:03 27.01.2017
Учения ВМС проходят в Одесской и Николаевской областях
12:14 27.01.2017
Память жертв Холокоста почтили в Одессе
11:52 27.01.2017
Цены на основные марки бензина и дизельное топливо в Одессе сегодня, 27 января


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.266