14 тысяч жителей области имели статус безработного по состоянию на 1 января, — данные

10:24 / 27.01.2017

ОДЕССА, 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По состоянию на 1 января в Одесской области статус безработного имели 14 тыс. 53 человека, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 января, в Одесском областном центре занятости.

По информации ООЦЗ, по состоянию на 1 января в Одесской области статус безработного имели 14 тыс. 53 человека, тогда как на 1 января 2016 г. — 16 тыс. 267, а на 1 декабря 2016 г. — 10 тыс. 885.

В Одессе на 1 января было зарегистрировано 2 тыс. 86 безработных (на 1 января 2016 г. — 2 тыс. 854).

Из общего числа безработных по области 6 тыс. 946 составили женщины (по Одессе — 1 тыс. 405), 4 тыс. 257 — молодёжь до 35 лет (по Одессе — 833). Число безработных сельских жителей по области составило 8 тыс. 670 (на 1 декабря — 5 тыс. 832).

При этом количество вакансий и свободных рабочих мест в области на 1 января составило 2 тыс. 665, в Одессе — 1 тыс. 604.