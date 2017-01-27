56 школьных пищеблоков в Одессе прошли ремонт и модернизацию в 2016 году

10:12 / 27.01.2017

ОДЕССА, 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В 2016 году в Одессе было отремонтировано и модернизировано 56 школьных пищеблоков, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщила вчера, 26 января, советник Одесского городского головы по социальным вопросам Марина Багрий-Шахматова.

По её данным, в 2016 году было отремонтировано и модернизировано 56 пищеблоков в школах города — долевое участие в этом проекте принял и частный бизнес. Сейчас одесские школьники с 1 по 4 класс ежедневно получают «горячий перекус» на сумму 9 грн. А стоимость питания в группах продлённого дня не превышает 30 грн. в день.

Советник городского головы также отметила, что за счёт городского бюджета полностью восстановлено питание для пациентов во всех больничных учреждениях города.

Так, в больницах пациенты могут рассчитывать на ежедневное питание стоимостью 65 грн., а в роддомах стоимость суточной нормы — 85 грн. (для сравнения, в больницах Киева, по данным столичной Ассоциации защиты прав потребителей и пациентов, больной может рассчитывать только на питание стоимостью 6 грн. в сутки).