«Уровень занятости трудоспособного населения Одессы выше, чем по стране в целом», — Департамент труда и соцполитики

11:52 / 23.01.2017

ОДЕССА, 23 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Уровень занятости трудоспособного населения в Одессе за прошлый год составил 65,7%, тогда как в целом по Украине — 63,7% , передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом директор Департамента труда и социальной политики Одесского горсовета Елена Китайская сообщила сегодня, 23 января, в ходе аппаратного совещания.

По её словам, в Одессе в 2016 году сохранилась стабильность на рынке труда. Уровень занятости трудоспособного населения в Одессе за прошлый год составил 65,7%, а в целом по Украине — 63,7%.

При этом среднемесячная заработная плата одного штатного работника в Одессе за сентябрь прошлого года составила 4 тыс. 864 грн., что более, чем в три раза превысило «минималку».

Уровень средних зарплат по Одесской области оказался на 5% ниже, чем работника в городе, и составил 4 тыс. 612 грн.

«Но, какие бы меры мы ни принимали, к сожалению, нам не удалось достичь среднего уровня по Украине. И зарплата одессита в среднем по городу на 1,3% ниже, чем по Украине», — добавила Е. Китайская.

СПРАВКА: Средняя зарплата по Украине в 2016 году составила 4 тыс. 987 грн.