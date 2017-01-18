ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




«Записаться на прием в центр занятости теперь можно через интернет», — ОГЦЗ
16:24 / 18.01.2017

ОДЕССА, 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На сайте Государственной службы занятости стала доступной функция «Электронная очередь регистрации безработных», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 января, в отделе организационной работы Одесского городского центра занятости.

По информации отдела, с 13 января клиенты службы занятости, не выходя из дома, через интернет могут зарезервировать удобное для себя время индивидуального приема у специалистов для получения консультаций или поиска работы.

В центре занятости следует непосредственно обратиться к специалисту, рабочее место которого указано при записи по электронной очереди в зарезервированное время. Также на сайте можно получить информацию о необходимых документах.

Этот сервис упрощает коммуникацию между соискателями и службой занятости.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти на портал Государственной службы занятости и через рубрику «Электронные услуги» выбрать функцию «Электронная очередь регистрации безработных» или просто зайти по ссылке: http://www.dcz.gov.ua/EReception/.

С помощью электронной очереди граждане могут самостоятельно записаться на посещение к специалисту любого центра занятости страны.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
17:58 18.01.2017
Правоохранители установили личность «телефонного хулигана», сообщившего о минировании жилого дома
17:42 18.01.2017
В четверг, 19 января, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:38 18.01.2017
Женщина и малолетний мальчик, пострадавшие на пожаре в Федосеевке, отправлены на лечение в Киев
16:56 18.01.2017
Ремонт с использованием энергосберегающих технологий ведётся в Одесском педучилище
15:58 18.01.2017
7 миллионов гривен поступило в 2016 году от аренды одесских пляжей


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.009