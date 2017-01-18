«Записаться на прием в центр занятости теперь можно через интернет», — ОГЦЗ

16:24 / 18.01.2017

ОДЕССА, 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На сайте Государственной службы занятости стала доступной функция «Электронная очередь регистрации безработных», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 января, в отделе организационной работы Одесского городского центра занятости.

По информации отдела, с 13 января клиенты службы занятости, не выходя из дома, через интернет могут зарезервировать удобное для себя время индивидуального приема у специалистов для получения консультаций или поиска работы.

В центре занятости следует непосредственно обратиться к специалисту, рабочее место которого указано при записи по электронной очереди в зарезервированное время. Также на сайте можно получить информацию о необходимых документах.

Этот сервис упрощает коммуникацию между соискателями и службой занятости.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти на портал Государственной службы занятости и через рубрику «Электронные услуги» выбрать функцию «Электронная очередь регистрации безработных» или просто зайти по ссылке: http://www.dcz.gov.ua/EReception/.

С помощью электронной очереди граждане могут самостоятельно записаться на посещение к специалисту любого центра занятости страны.