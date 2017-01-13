Детский лагерь «Инфоксводоканала» «Юный романтик» признан одним из лучших в Украине

15:42 / 13.01.2017

ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Детский оздоровительный лагерь филиала «Инфоксводоканал» «Юный романтик» признан одним из лучших в Украине, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 января, в пресс-службе «Инфоксводоканала».

Как отметили в пресс-службе , Федерация профсоюзов Украины по итогам Всеукраинского конкурса по лучшей организации оздоровления и отдыха детей летом 2016 года наградила детский оздоровительный лагерь филиала «Инфоксводоканал» «Юный романтик» Почетной грамотой в номинации «Лучшее заведение оздоровления и отдыха детей».

«Ведомственный лагерь расположен в Одессе на 13-й станции Большого Фонтана и известен не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. В этом году набраться сил и оздоровиться здесь удалось почти тысяче школьников.

Удачное приморское расположение, разнообразная развлекательная программа и внимательные вожатые сделали лагерь популярным у детворы со всего одесского региона и даже из Киева.

Несмотря на то, что подобные заведения многие годы уничтожались, этот лагерь, существующий более 60 лет, «Инфоксводоканалу» удалось сохранить и приумножить.

В «Юном романтике» есть все, что можно пожелать для отдыха: море, бассейн, библиотека, спортивные площадки, сцена для проведения концертов и различных конкурсов. А в этом году построены футбольная и баскетбольная площадки с европейским покрытием, установлено современное оборудование на кухне», — сообщили в пресс-службе.

«Кроме детей сотрудников жилищно-коммунальных организаций, у нас оздоравливались дети участников АТО и всех желающих одесситов. Наш лагерь знает вся Украина. С уверенностью можем констатировать, что культурно-массовая работа и питание у нас действительно одни из лучших для детей», — отметила председатель профсоюзной организации филиала «Инфоксводоканал» Анна Борисова.

«Высокая оценка лагеря в результате ведомственных и профсоюзных проверок — прекрасный стимул работать в следующем году. Но главное для администрации детского лагеря и филиала «Инфоксводоканал» — видеть счастливые лица детей, которые встретили новый учебный год отдохнувшими и оздоровившимися», — добавили в пресс-службе.