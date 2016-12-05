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Средний размер помощи по безработице в области составляет 1 тысячу 733 гривны, — данные
10:42 / 27.12.2016
ОДЕССА, 27 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Средний размер помощи по безработице в Одесской области в январе-ноябре составил 1 тыс. 733 грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 декабря, в Одесском областном центре занятости.
По информации ООЦЗ, в течение января-ноября службой занятости в Одесской области трудоустроены 16 тыс. 614 чел. (в январе-ноябре 2015 г. — 18 тыс. 175), в Одессе — 2 тыс. 56 чел. (в 2015 г. — 2 тыс. 609).
В течение 11 месяцев право на получение помощи по безработице в области имели 31 тыс. 843 чел. (в Одессе — 5 тыс. 485), а её средний размер составил 1 тыс. 733 грн. (в Одессе — 2 тыс. 749 грн.).
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Сергей Гриневецкий
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