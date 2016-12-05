ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
 
Голосование
После отставки М. Саакашвили кого вы видите губернатором Одесской области?
Вадима Рабиновича
Игоря Кононенко
Сергея Паращенко
Сергея Гриневецкого
Антона Киссе
Алексея Гончаренко
Юрия Маслова
Ивана Плачкова
Михаила Шмушковича
Геннадия Москаля
человека из Администрации Президента
другой вариант
 
Погода




Средний размер помощи по безработице в области составляет 1 тысячу 733 гривны, — данные
10:42 / 27.12.2016

ОДЕССА, 27 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Средний размер помощи по безработице в Одесской области в январе-ноябре составил 1 тыс. 733 грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 декабря, в Одесском областном центре занятости.

По информации ООЦЗ, в течение января-ноября службой занятости в Одесской области трудоустроены 16 тыс. 614 чел. (в январе-ноябре 2015 г. — 18 тыс. 175), в Одессе — 2 тыс. 56 чел. (в 2015 г. — 2 тыс. 609).

В течение 11 месяцев право на получение помощи по безработице в области имели 31 тыс. 843 чел. (в Одессе — 5 тыс. 485), а её средний размер составил 1 тыс. 733 грн. (в Одессе — 2 тыс. 749 грн.).

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
17:36 27.12.2016
В среду, 28 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:20 27.12.2016
Рыбаков и яхтсменов просят быть осторожными в зимний период
16:51 27.12.2016
27 человек спасено Морской поисково-спасательной службой в открытом море в 2016 году
16:25 27.12.2016
Одесские катакомбы внесены в перечень объектов недвижимых памятников Украины
14:03 27.12.2016
Прокуратура предупредила незаконную передачу в аренду участка «Мемориала 411-й батареи»


© 2005—2016 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2016 S&A design team / 0.009