Средний размер помощи по безработице в области составляет 1 тысячу 733 гривны, — данные

10:42 / 27.12.2016

ОДЕССА, 27 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Средний размер помощи по безработице в Одесской области в январе-ноябре составил 1 тыс. 733 грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 декабря, в Одесском областном центре занятости.

По информации ООЦЗ, в течение января-ноября службой занятости в Одесской области трудоустроены 16 тыс. 614 чел. (в январе-ноябре 2015 г. — 18 тыс. 175), в Одессе — 2 тыс. 56 чел. (в 2015 г. — 2 тыс. 609).

В течение 11 месяцев право на получение помощи по безработице в области имели 31 тыс. 843 чел. (в Одессе — 5 тыс. 485), а её средний размер составил 1 тыс. 733 грн. (в Одессе — 2 тыс. 749 грн.).