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«Главной целью проекта «Я живу в Одессе» была помощь переселенцам в адаптации», — руководитель проекта
16:04 / 26.12.2016

ОДЕССА, 26 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Главной целью миротворческого проекта «Я живу в Одессе», который реализуется в Одесском регионе с августа, было оказание психологической, правовой и социальной помощи вынужденным переселенцам, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом руководитель миротворческого проекта «Я живу в Одессе», сотрудник БФ «Каритас» Кира Минакер рассказала сегодня, 26 декабря, на пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье».

Как отметила руководитель, главной целью проекта «Я живу в Одессе» было оказание психологической, правовой и социальной помощи вынужденным переселенцам, которые живут в Одесском регионе на сегодняшний день.

«Большинство из них уже живёт здесь около 3 лет, так что их трудно назвать временными жителями. Но есть и те, кто хочет вернуться и делает это. Не всем сразу и быстро удаётся интегрироваться и закрепиться на новом месте. Наша задача — им помочь как можно в большем объёме», — прокомментировала К. Менакер итоги работы фонда за полгода.

По её словам, в рамках проекта «Я живу в Одессе» было налажено тесное сотрудничество с детьми из семей переселенцев. Причём, беженцев не только с Юго-Востока Украины, но и, к примеру, из Афганистана.

«Через детей нам легче было влиять на взрослых, которые подчас слишком обременены решением актуальных задач: где найти работу, жильё, чем кормить семью», — пояснила К. Менакер.

Для вынужденных переселенцев благотворительным фондом «Каритас Одесса УКГЦ» было проведено множество встреч в рамках «Комьюнити-клубов» и формате «Живая библотека».

СПРАВКА: В целом в Одесском регионе на сегодняшний день зарегистрировано 35 тысяч вынужденных переселенцев.

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