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Пенсии за январь 2017 года часть пенсионеров получит до Нового года
12:42 / 26.12.2016
ОДЕССА, 26 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С учетом праздничных и выходных дней, частично пенсии за январь 2017 года будут выплачены в декабре 2016 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 декабря, в областном Управлении Пенсионного фонда Украины.
В управлении напомнили, что обычно пенсии выплачиваются ежемесячно в период с 4 по 25 число в установленную для каждого пенсионера дату выплаты.
С целью обеспечения своевременной выплаты пенсий с учетом праздничных и выходных дней в январе 2017 года, правительство приняло решение о частичной выплате пенсий за январь 2017 года в декабре 2016 года.
Пенсионерам, которые должны получить пенсию через банковские учреждения с 4 по 15 января 2017 г. включительно, пенсия будет зачислена на банковский счет в период с 27 по 29 декабря.
Пенсионерам, которые должны получить пенсию через почтовые отделения с 4 по 10 января 2017 г. включительно, пенсия будет выплачиваться, начиная с 27 декабря.
Пенсионерам, которые по разным причинам не смогут получить пенсию за январь в почтовых отделениях в последние дни декабря, смогут получить ее, начиная с 5 января.
Для пенсионеров, которые должны получить пенсию через банковские учреждения с 16 по 25 января или через почтовые отделения с 11 по 25 января, пенсия будет выплачиваться в обычном режиме в установленные даты выплаты.
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Сергей Гриневецкий
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