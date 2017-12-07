Одесский порт за 11 месяцев обработал 21,9 миллиона тонн грузов, «Южный» — 38,7 миллиона тонн

16:10 / 07.12.2017

ОДЕССА, 07 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По итогам 11 месяцев 2017 года порт «Южный» обработал 38,7 млн. тонн грузов , «Одесса» — 21,9 млн. тонн, «Черноморск» — 15,8 млн. тонн, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 декабря, в пресс-службе Администрации морских портов Украины (АМПУ).

По информации пресс-службы, в целом с января по ноябрь текущего года морские порты Украины обработали 121 млн. тонн грузов, что на 0,6% больше показателей прошлого года. Объем перевалки импортных грузов вырос на 24,8% по сравнению с прошлым годом — до 18,3 млн. тонн, экспортных — снизился на 0,4% и составил 90,5 млн. тонн.

В структуре импорта наибольший прирост, как и ранее, показывает уголь, объем перевалки которого составил 5,3 млн. тонн (на 55,5% больше, чем в прошлом году).

В перевалке экспортных грузов значительную долю занимает зерно (почти 35 млн. тонн) и продукция металлургии (30,7 млн. тонн). При этом экспорт растительных масел увеличился до 4,9 млн. тонн (прирост на 23,5%).

Объем обработки транзитных грузов увеличился на 10,7% до 10,8 млн. тонн, а контейнерная перевалка выросла на 3,2% до 545,4 тыс. ТЕU.

Больше всего грузов среди портов Украины обработали: порт «Южный» — 38,7 млн. тонн, «Одесса» — 21,9 млн. тонн, «Николаев» — 21,3 млн. тонн и «Черноморск» — 15,8 млн. тонн.