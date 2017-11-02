Одесса > Новости > Морехозяйственный комплекс Балкер «Scythia Graeca» доставил в Одесскую область очередную партию южноафриканского угля 14:38 / 04.11.2017 ОДЕССА, 04 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 3 ноября, в порт «Черноморск» прибыло очередное судно с углем из Африки — для Криворожской ТЭС, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом сообщили агентству сегодня, 4 октября, в пресс-службе порта. По информации пресс-службы, 3 ноября в 17:00 в порту «Черноморск» ошвартовано судно с углем из ЮАР. Балкер «Scythia Graeca» доставил в Украину 75 тыс. тонн антрацита, который после выгрузки будет направлен на Криворожскую ТЭС для выработки электроэнергии во время осенне-зимнего периода. версия для печати