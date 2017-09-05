Объявлен тендер на строительство причала 1-з в Одесском порту

11:51 / 13.10.2017

ОДЕССА, 13 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Администрация морских портов Украины (АМПУ) объявила процедуру открытых торгов на завершение строительства причала 1-з и дноуглубление прилегающей к нему акватории, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 октября, в пресс-службе АМПУ.

Как отметили в пресс-службе, информация о тендере на проведение работ опубликована в системе электронных закупок Prozorro. Принять участие в процедуре могут украинские и иностранные компании в срок до 9 ноября.

Ожидаемая стоимость выполнения работ составляет 203,4 млн. грн. без учёта НДС.

Причал 1-з предназначен для перегрузки генеральных грузов на Андросовском молу. Его длина будет составлять 254 м, глубина возле причала — 12 м. Строительные работы продлятся, ориентировочно, год.

Предполагается, что причал сможет принимать судна типа Panamax, а в тылу будет построен современный мощный зерновой терминал.