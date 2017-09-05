Порты «Южный», Одесса и Николаев остаются в лидерах грузопереработки по итогам 9 месяцев

15:40 / 06.10.2017

ОДЕССА, 06 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Согласно оперативным данным АМПУ, по итогам 9 месяцев наибольшие объемы переработки грузов традиционно демонстрируют порты «Южный» — 31,7 млн. тонн, Одесса — 17,9 млн. тонн и Николаев — 17,1 млн. тонн, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 октября, в пресс-службе Администрации морских портов Украины (АМПУ).

По данным АМПУ, грузопереработка в морских портах Украины за девять месяцев 2017 года — с января по сентябрь включительно — составила 98 млн. тонн, что на 1,3% выше показателей аналогичного периода 2016 года.

Наибольшие объемы переработки грузов традиционно демонстрируют порты «Южный» — 31,7 млн. тонн (+7% к показателям за аналогичный период прошлого года), Одесса — 17,9 млн. тонн (-3,8%), Николаев — 17,1 млн. тонн (+6,7%), «Черноморск» — 12,6 млн. тонн (+8,8%).

Перевалка экспортных грузов составила 74,4 млн. тонн (рост на 2,3% по сравнению с аналогичными показателями 2016 года), импортных — 13,9 млн. тонн (увеличение на 17,3% по сравнению с данными за 2016 год).

В структуре экспорта наибольший объем традиционно занимает перевалка зерновых (29 млн. тонн, +11,2%) и рудных грузов (15,5 млн. тонн, —10,4%). Сохраняет свои позиции также продукция горно-металлургического комплекса (10,1 млн. тонн, −19,1%) и растительных масел (4 млн. тонн, +35,1%).

Наибольший рост в структуре импорта, как и ранее, показывает уголь, который поставляется для обеспечения энергетической независимости страны и прохождения отопительного сезона. Перевалка составила 3,8 млн. тонн, что на 42,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Существенную положительную динамику показывает импорт нефтепродуктов — его объем составил 575 тыс. тонн, что на 29,1% больше, чем в 2016 году.

Перевалка транзитных грузов составила 8,5 млн. тонн, что на 4,2% больше показателей предыдущего года. Наибольшую долю в транзитном грузообороте составил уголь — 3,2 млн. тонн, и рост был отмечен более чем в два раза.

Перевалка грузов во внутреннем сообщении составила 1,1 млн. тонн, что на 71% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Перевалка контейнеров составила 433 тыс. ТЕU, что составляет 97,7% от показателей предыдущего аналогичного периода.