Проект ПКМУ о замене «Информационной системы портового сообщества» обсудят в Одессе

16:01 / 27.09.2017

ОДЕССА, 27 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 28 сентября, в рамках Международного Черноморского Транспортного форума-2017 в Одессе за «круглым столом» перевозчики, экспедиторы, таможенные брокеры, представители государственных контролирующих органов и международных институциональных организаций обсудят проект постановления КМУ, предлагающего замену ИСПС иной структурой, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 сентября, в Ассоциации «Портовое сообщество», которая выступила организатором круглого стола при содействии ICC Ukraine (Украинский национальный комитет Международной торговой палаты), Ассоциации «Укрвнештранс» (Ассоциация транспортно-экспедиторских и логистических организаций Украины), Ассоциации таможенных брокеров Украины.

Как отметили в Ассоциации, в ходе круглого стола будет обсуждаться проект изменений в постановления КМУ от 21.05.2012 №451 (Типовая технологическая схема пропуска через государственную границу) и от 25.05.2016 №364 (Порядок информационного обмена по принципу «единого окна»), подготовленного Министерством инфраструктуры и «чреватого существенными изменениями условий работы участников перевозок грузов через порты».

В ассоциации напомнили, что «Информационная система портового сообщества» (ИСПС) — программно-аппаратный комплекс, разработанный как механизм организации электронного документооборота в системе пропуска контейнеров через порты функционирует в портовой отрасли Украины с 2013 года на основании решений правительства. Внедрение ИСПС соответствует рекомендациям Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН. В частности, рекомендация №33 гласит: «Единое окно» определяется как механизм, позволяющий сторонам, участвующим в торговых и транспортных операциях, представлять стандартизированную информацию и документы с использованием единого пропускного канала в целях выполнения регулирующих требований, касающихся импорта, экспорта и транзита».

«Проект изменений в вышеуказанные постановления Кабинета министров Украины, опубликованный на сайте Министерства инфраструктуры 12 сентября т.г., предусматривает замену ИСПС иной структурой — объединением информационной системы «Морское Единое Окно» (пока не существует) и информационных систем электронного взаимодействия (также не имеются в наличии). При этом в обосновании проекта фигурируют критические замечания в адрес ИСПС, не подкрепленные конкретными аргументами», — заявляют организаторы обсуждения.

Инициатива Министерства инфраструктуры станет предметом рассмотрения в ходе круглого стола. К участию приглашены представители бизнеса — перевозчики (включая морские контейнерные линии), экспедиторы, таможенные брокеры, а также представители государственных контролирующих органов и международных институциональных организаций. «В ходе круглого стола будут рассмотрены аспекты влияния предлагаемых министерством изменений на бизнес-среду, на международный имидж Украины как морского государства, а также на обязательства Украины в рамках сближения с Евросоюзом», — подчеркнули в Ассоциации.

Место и время проведения круглого стола: Приморская, 6, концертно-выставочный зал морвокзала, 28 сентября с 10:00 до 13:00.

СПРАВКА: ИСПС создана в рамках проекта «Единое окно — локальное решение», стартовавшего в Одесском морском порту. Во исполнение поручений и при поддержке Премьер-министра Украины, по инициативе Украинского национального комитета Международной торговой палаты были созданы две группы — Межведомственная рабочая и экспертная — по вопросу реализации проекта «Единое окно — локальное решение» в зоне деятельности Южной таможни и портов Одесской области. Работа групп стартовала в декабре 2011 года. Была выработана концепция проекта «Единое окно – локальное решение», где утверждалась необходимость создания Единой информационной системы (ЕИС). ИСПС стала конкретным воплощением ЕИС, инструментом упрощения и повышения прозрачности (снижения влияния человеческого фактора) при оформлении грузов в портах.

Реализация проекта выполнена путем создания в портах, расположенных в Одесской области, Единой информационной системы портового сообщества (ЕИС ПС).

Аналоги ЕИС сегодня внедрены и успешно функционируют в наиболее развитых портах, аэропортах и других интенсивных пунктах пересечения границ в мире.

С конца 2015 года ИСПС внедрена и используется во всех морских портах Украины. В частности, во всех гаванях работает модуль оформления прихода судна. В Одесском, Ильичевском, «Южном» и Белгород-Днестровском портах оформление прихода судна происходит исключительно в электронном виде. Во всех остальных портах приход судна оформляется в параллельном режиме с использованием электронной системы и бумажного носителя.

По состоянию на начало текущего года участниками (клиентами) ИСПС стали более тысячи хозяйствующих субъектов, среди них — морские агенты, портовые операторы (стивидорные компании), перевозчики (железнодорожный и автомобильный транспорт), а также грузовладельцы (или уполномоченные транспортно-экспедиторские компании). Возрастает количество оформленных через ИСПС контейнеров: если в 2014 году их было около 130 тыс. ед., то в 2016-м – почти 175 тыс.