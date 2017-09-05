Объемы паромных перевозок на линии Ильичевск — Поти/Батуми в I полугодии выросли на 60%, — данные

12:42 / 27.09.2017

ОДЕССА, 27 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В первом полугодии 2017 года значительно выросли объёмы паромных перевозок на украино-грузинском направлении между портами Ильичевск — Поти/Батуми, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 сентября, в пресс-службе ГП АМПУ.

По информации пресс-службы, в ходе заседания Совета директоров по совместной эксплуатации паромных переправ Ильичевск — Варна и Варна — Поти/Батуми — Ильичевск (далее – Совет), которое состоялось в г. Батуми, были представлены основные итоги работы паромных линий на этих направлениях в первом полугодии. Так, в железодорожно-паромном сообщении Ильичевск — Поти/Батуми перевезено 165,6 тыс. тонн грузов, что на 63,6 тыс. тонн или на 62,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Из порта Черноморск в Грузию отправлено 94 парома с 2 тыс. 859 вагонами, что на 1 тыс. 83 вагона или 60,98% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В мероприятии приняли участие руководители ООО «Судоходная компания «Укрферри», ПАО «Укрзализныця», ООО «Батумский морской порт», ООО «Потийский морской порт», специалисты Министерства транспорта, информационных технологий и сообщений Республики Болгария, а также представители компаний, осуществляющих паромные перевозки. Администрацию морских портов Украины (АМПУ) на совещании представлял заместитель начальника по операционной деятельности Ильичевского филиала АМПУ Вячеслав Газун.

В ходе заседания участники также обсудили вопросы выполнения решений предыдущего заседания Совета и проанализировали динамику железнодорожно-паромных перевозок через порты Украины, Грузии, Республики Болгария по паромным линиям Черноморск — Варна, Варна — Поти/Батуми – Черноморск.

Особое внимание присутствующие уделили значимости применения электронного документооборота для организации перевозок через порты в железнодорожно-паромном сообщении.

В свою очередь, морские перевозчики предложили предоставить доступ к электронной базе «Укрзализници» по железнодорожным вагонам, следующим на припортовые станции для погрузки на паромы, а также по вагонам, прибывающим на припортовые станции для погрузки на паром.

В завершении встречи участники мероприятия поддержали необходимость внесения изменений в законодательные акты относительно прямого железнодорожно-паромного сообщения между Украиной, Грузией и Болгарией.

СПРАВКА: заседания Совета проводятся ежегодно. В 2016 году мероприятие состоялось в г. Одесса, а в ноябре 2018 года его планируют провести в Болгарии.