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Объемы паромных перевозок на линии Ильичевск — Поти/Батуми в I полугодии выросли на 60%, — данные
12:42 / 27.09.2017
ОДЕССА, 27 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В первом полугодии 2017 года значительно выросли объёмы паромных перевозок на украино-грузинском направлении между портами Ильичевск — Поти/Батуми, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 сентября, в пресс-службе ГП АМПУ.
По информации пресс-службы, в ходе заседания Совета директоров по совместной эксплуатации паромных переправ Ильичевск — Варна и Варна — Поти/Батуми — Ильичевск (далее – Совет), которое состоялось в г. Батуми, были представлены основные итоги работы паромных линий на этих направлениях в первом полугодии. Так, в железодорожно-паромном сообщении Ильичевск — Поти/Батуми перевезено 165,6 тыс. тонн грузов, что на 63,6 тыс. тонн или на 62,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Из порта Черноморск в Грузию отправлено 94 парома с 2 тыс. 859 вагонами, что на 1 тыс. 83 вагона или 60,98% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
В мероприятии приняли участие руководители ООО «Судоходная компания «Укрферри», ПАО «Укрзализныця», ООО «Батумский морской порт», ООО «Потийский морской порт», специалисты Министерства транспорта, информационных технологий и сообщений Республики Болгария, а также представители компаний, осуществляющих паромные перевозки. Администрацию морских портов Украины (АМПУ) на совещании представлял заместитель начальника по операционной деятельности Ильичевского филиала АМПУ Вячеслав Газун.
В ходе заседания участники также обсудили вопросы выполнения решений предыдущего заседания Совета и проанализировали динамику железнодорожно-паромных перевозок через порты Украины, Грузии, Республики Болгария по паромным линиям Черноморск — Варна, Варна — Поти/Батуми – Черноморск.
Особое внимание присутствующие уделили значимости применения электронного документооборота для организации перевозок через порты в железнодорожно-паромном сообщении.
В свою очередь, морские перевозчики предложили предоставить доступ к электронной базе «Укрзализници» по железнодорожным вагонам, следующим на припортовые станции для погрузки на паромы, а также по вагонам, прибывающим на припортовые станции для погрузки на паром.
В завершении встречи участники мероприятия поддержали необходимость внесения изменений в законодательные акты относительно прямого железнодорожно-паромного сообщения между Украиной, Грузией и Болгарией.
СПРАВКА: заседания Совета проводятся ежегодно. В 2016 году мероприятие состоялось в г. Одесса, а в ноябре 2018 года его планируют провести в Болгарии.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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