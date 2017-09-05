«Грузопереработка портов Украины на 1,6% превышает прошлогодние показатели», — АМПУ

15:42 / 05.09.2017

ОДЕССА, 05 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Согласно оперативным данным Администрации морских портов Украины, за 8 месяцев 2017 года грузопереработка в морских портах Украины составила 86,95 млн. тонн, что на 1,6% выше показателей аналогичного периода 2016 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 сентября, в пресс-службе ГП АМПУ.

По информации пресс-службы, с января по август включительно грузопереработка в морских портах Украины составила 86,95 млн. тонн, что на 1,6% выше показателей аналогичного периода 2016 года.

Руководство администрации отмечает, что положительная динамика «пока незначительна, но главное, что стабильная».

Перевалка экспортных грузов в морских портах Украины составила 66,2 млн. тонн (рост на 2,4% по сравнению с аналогичными показателями 2016 года), импортных — 12,26 млн. тонн (увеличение на 16,3%).

В структуре экспорта наибольший объем традиционно занимает перевалка зерновых (26,33 млн. тонн, +14%) и рудных грузов (43,7 млн. тонн, —9,2%). Достаточно высокие показатели также у продукции горно-металлургического комплекса (9,05 млн. тонн, −19,3%) и растительных масел (3,66 млн. тонн, +33,2%).

Наибольший рост в структуре импорта традиционно показывает уголь, перевалка которого составила 3,27 млн. тонн (+39,2%), сохраняют значительную положительную динамику и показатели импорта нефтепродуктов.

Перевалка транзитных грузов составила 7,49 млн. тонн, что на 3% больше показателей предыдущего года; это наибольшая динамика в течение текущего года. Наибольшую долю в транзитном грузообороте составил уголь — 2,86 млн. тонн, и рост был отмечен более чем в два раза.

Наибольшие объемы переработки грузов традиционно демонстрируют порты «Южный» — 28,33 млн. тонн (+6,7% к показателям за аналогичный период прошлого года), Одесса – 15,85 млн. тонн (-2%), Николаев – 15,14 млн. тонн (+5,6%), «Черноморск» — 11,17 млн. тонн (+6,5%). Перевалка контейнеров зафиксирована практически на уровне прошлого года: 388 тыс. ТЕU, что составляет 99,6% от показателей предыдущего аналогичного периода.