|
|
Ещё 75 тысяч тонн угля из ЮАР для украинских ТЭС доставлено в порт «Южный»
12:28 / 14.08.2017
ОДЕССА, 14 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 14 августа в ГП «МТП «Южный» начата разгрузка судна Panamax SBI Reggae, доставившего в порт 75 тысяч тонн южноафриканского угля для украинских ТЭС, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 августа, в пресс-службе порта.
По информации пресс-службы, в ГП «МТП «Южный» сегодня начата разгрузка судна Panamax SBI Reggae (флаг Либерия). Это уже третья партия угля марки «А», которое прибыло в Украину из ЮАР. 75 тыс. тонн антрацита планируется разгрузить за 2 суток.
«ГП «МТП «Южный» уже отправил на ТЭС более 150 тыс. тонн угля. Разгрузка двух судов продолжалось 4,5 суток, а отправка 2 тыс. 100 вагонов с антрацитом энергетикам выполнена за 22 дня. Производственное оборудование, портальные краны Tukan работают на номинальных скоростях и по графику, а железнодорожники вовремя предоставляют необходимое количество вагонов. Схема разгрузки работает, как швейцарские часы. Panamax SBI Reggae по своим характеристикам не отличается от предыдущих судов, поэтому уверен, что все работы будут выполнены по графику», — сообщил и. о. директора ГП «МТП «Южный» Виталий Жуковский.
Всего до конца 2017 г. энергетическая компания заключила контракт на 675 тыс. тонн антрацита для украинских ТЭС с возможностью увеличения поставок до 1 млн. тонн.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
11 августа скорбный день — день, когда несколько подлых выстрелов оборвали жизнь человека и журналиста Бориса Деревянко. Прошло двадцать лет, а мы по-прежнему собираемся у его могилы на втором христианском кладбище...
Loading...
Последние новости:
17:49 14.08.2017
17:20 14.08.2017
16:00 14.08.2017
34 единицы техники и более тысячи коммунальщиков привлечены к ликвидации последствий непогоды в Одессе
14:54 14.08.2017
14:08 14.08.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.967
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»