Ещё 75 тысяч тонн угля из ЮАР для украинских ТЭС доставлено в порт «Южный»

12:28 / 14.08.2017

ОДЕССА, 14 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 14 августа в ГП «МТП «Южный» начата разгрузка судна Panamax SBI Reggae, доставившего в порт 75 тысяч тонн южноафриканского угля для украинских ТЭС, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 августа, в пресс-службе порта.

По информации пресс-службы, в ГП «МТП «Южный» сегодня начата разгрузка судна Panamax SBI Reggae (флаг Либерия). Это уже третья партия угля марки «А», которое прибыло в Украину из ЮАР. 75 тыс. тонн антрацита планируется разгрузить за 2 суток.

«ГП «МТП «Южный» уже отправил на ТЭС более 150 тыс. тонн угля. Разгрузка двух судов продолжалось 4,5 суток, а отправка 2 тыс. 100 вагонов с антрацитом энергетикам выполнена за 22 дня. Производственное оборудование, портальные краны Tukan работают на номинальных скоростях и по графику, а железнодорожники вовремя предоставляют необходимое количество вагонов. Схема разгрузки работает, как швейцарские часы. Panamax SBI Reggae по своим характеристикам не отличается от предыдущих судов, поэтому уверен, что все работы будут выполнены по графику», — сообщил и. о. директора ГП «МТП «Южный» Виталий Жуковский.

Всего до конца 2017 г. энергетическая компания заключила контракт на 675 тыс. тонн антрацита для украинских ТЭС с возможностью увеличения поставок до 1 млн. тонн.