Порты «Южный», Одесса и Николаев остаются лидерами грузопереработки по итогам 7 месяцев

10:19 / 10.08.2017

ОДЕССА, 10 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По итогам 7 месяцев 2017 года грузопереработка в морских портах Украины составила 76,2 млн. т, при этом лидерами остаются порты «Южный», Одесса и Николаев, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 августа, в пресс-службе ГП АМПУ.

По информации пресс-службы, в январе-июле 2017 года грузопереработка в морских портах Украины составила 76,2 млн. тонн, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Наибольшие объемы переработки грузов показали порты «Южный» — 25,3 млн. тонн (+6,4% к показателям за аналогичный период прошлого года), Одесса — 13,8 млн. тонн (+1,1%), Николаев — 13,1 млн. тонн (+5,9%). Наибольший прирост зафиксирован в СМП «Ольвия» — 32% с общим объемом в почти 4 млн. тонн.

Объемы переработки увеличились практически по всем видам грузов. Перевалка наливных грузов выросла на 7,6%, составив 6,5 млн. тонн. Общий объем перевалки сухих грузов составил 54,9 млн. тонн, что на 6,6% выше прошлогодних показателей за аналогичный период. Перевалка контейнеров составила 346,5 тыс. ТЕU, что на 4,7% больше показателей предыдущего года. Экспортных контейнеров перевалено 152,3 тыс. ТЕU (+2,5%), импортных — 173,2 тыс. ТЕU (+ 4,8%), транзитных — 19,9 тыс. ТЕU (+26,9%), в каботаже — 1 тыс. ТЕU (-24,2%).

За отчетный период морские порты Украины обработали 6 тыс. 663 судна, что на 622 единиц или 8,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Перевалка экспортных грузов за данный период составила 58,1 млн. тонн (на 3,6% больше по сравнению с аналогичными показателями 2016 года), импортных — 10,9 млн. тонн (рост на 18,8%). В разрезе экспорта рост сохраняют зерновые — 22,3 млн. тонн (+17%) и растительные масла — 3,3 млн. тонн (+32%), а также строительные материалы — 2,6 млн. тонн (+50%). Показатели перевалки продукции ГМК снижены, рудных грузов перевалено 13,3 млн. тонн (-8,2%), металла и металлопродукции — 7,9 млн. тонн (-9%).

Перевалка импортных грузов составила 10 млн. 893,17 тыс. тонн или 118,8% к показателю прошлого года. В частности, перевалка импортного угля составила 2,9 млн. тонн (+41,3%). Значительный прирост этого показателя связан с обеспечением энергетической независимости государства, и динамика будет сохранятся, поскольку ожидается еще несколько судозаходов с крупными партиями энергетического угля.

Перевалка транзитных грузов составила 6,5 млн. тонн, что на 3,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Основными грузами, за счет которых произошел рост, стали транзитный уголь — 2,4 млн. тонн (+112,3%) и транзитный металл — 0,2 млн. тонн (+2,5%).