Речная информационная служба отметила своё шестилетие

14:53 / 05.08.2017

ОДЕССА, 05 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Исполнилось 6 лет Речной Информационной Службе на внутренних водах Украины, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 5 августа, сообщил начальник РИС Алексей Ляшенко.

По словам А. Ляшенко, УкрРИС была создана шесть лет назад с целью обеспечения условий безопасного судовождения на внутренних водных путях Украины, реках Днепр и Днестр и отвечает европейским стандартам и директивам ЕСК ООН.

Данное ведомство — структурное подразделение филиала «Дельта-лоцман» ГП «Администрация морских портов Украины», в состав которого входят главный центр УкрРИС ( знаменитая ярко-оранжевая «бочка» на вышке в Одесском порту), субцентры ( подразделения), расположенные на шлюзах Днепропетровского каскада ( Каховском, Запорожском, Днепродзержинском, Кременчугском, Каневском и Киевском, двадцать четыре автоматических поста ( базовая станция АИС), что позволяет обслуживать всю украинскую часть реки Днепр.

«Подразделения УкрРИС обнаруживают и отслеживают движение судов в зоне их действия, устанавливают радиосвязь с судами, взаимодействуют с береговыми службами и организациями по вопросам, связанным с информационным обеспечением безопасности движения судов, передают эту информацию для последующей обработки в главный центр РИС Украины, оповещают суда по ОВЧ, АМС об опасностях судовождения», — отметил А. Ляшенко.

Только за первый квартал 2017 года РИСом выполнено 6 тыс. 105 информационных обеспечений судоходства об уровне воды, предоставлении метереологической информации, габаритам судового хода, о высоте судового пролёта и т.д.