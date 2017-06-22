|
|
Одесский рыбоохранный патруль патруль разоблачил нарушения на 40 тысяч гривен
16:51 / 18.07.2017
ОДЕССА, 18 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский рыбоохранный патруль разоблачил двух рыбаков, которые нарушили правила рыболовства на сумму 40 тыс. грн, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 июля, в Управлении Государственного агентства рыбного хозяйства в Одесской области.
По информации управления, 18 июля Одесский рыбоохранный патруль задержал двух промысловиков — грубых нарушителей правил рыболовства, нанёсших рыбному хозяйству Украины урон на 40 тысяч гривен.
Первый выловил 576 лещей, общим весом 250 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляет 31 276 грн.
Гражданин был обнаружен на озере Ялпуг в районе села Озерное Измаильского района. Им оказался 39-летний рыбак, который осуществлял лов водных биоресурсов (рыбы) с помощью 20 лесковых сетей, запрещенных для промышленного лова. Мужчина обїяснил, что перед отловом сетки не проверил, поэтому не знал, что они не соответствуют требованиям.
В этот же день на озере Кугурлуй в районе села Новосельское Ренийского района Одесский рыбоохранный патруль разоблачил еще одного нарушителя. 30-летний рыбак осуществлял вылов биоресурсов с помощью 20 лесковых сетей, запрещенных для промышленного лова. Нарушитель успел выловить водные биоресурсы: карась — 54 шт. (24 кг), лещ — 32 шт. (12 кг), нанеся ущерб рыбному хозяйству Украины в размере 9021 грн.
Относительно рыбаков составлены протоколы по ч.4 ст.85 КУоАП. Материалы дел будут переданы в суд по месту совершения правонарушения. Орудия лова изъяты.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
17:56 18.07.2017
17:40 18.07.2017
17:25 18.07.2017
17:12 18.07.2017
16:58 18.07.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.664
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»