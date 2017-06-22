Мининфраструктуры представило инвестпроект для порта «Черноморск»

11:39 / 08.07.2017

ОДЕССА, 08 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 7 июля в Одессе в рамках конференции Grain Ukraine Министерство инфраструктуры Украины представило проект «Инвестиционные возможности: порт «Черноморск», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 июля, в пресс-службе Мининфраструктуры.

По информации пресс-службы, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отметил, что мировой оператор морских портов Hutchison Ports зайдет в порт «Черноморск». «Впереди еще сложная бюрократическая процедура, но мне бы очень хотелось, чтобы это произошло и именно эта компания была в Украине. Ибо как только они развернут свой флаг на территории порта, капитализация порта возрастет в несколько раз… Потенциал «Черноморска» огромный», — заявил министр.

В. Омелян также отметил, что министерство хотело бы отойти от конкуренции портов между собой и перейти к хабовой модели. «У нас есть специализация морских портов: один занимается зерном, второй — металлом, третий — контейнерами, другими грузами. Сегодня мы говорим о «Черноморске» как о потенциальном контейнерно-зерновом хабе», — подчеркнул министр.

Отдельно он отметил, что приоритет будет отдаваться тем компаниям, которые будут создавать добавленную стоимость на территории порта.

Заместитель министра инфраструктуры Надежда Казначеева, в свою очередь, отметила, что Черноморский порт ждет своих инвесторов: «Как уже сказал министр, мы работаем сейчас над предложением Hutchison Ports по их намерениям зайти в контейнерный бизнес в порту «Черноморск». А сегодня хотели бы представить другую потенциальную возможность для осуществления перевалки агро- или иной продукции всем потенциальным инвесторам. Наша цель — совместно разработать наиболее привлекательный вариант для развития порта в тылах 7-9 причалов и перейти к реализации государственно-частного партнерства до конца года».