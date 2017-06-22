7-й причал Одесского порта в течение двух лет реконструируют и удлинят на 30 метров

14:43 / 05.07.2017

ОДЕССА, 05 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках работ по реконструкции, который продлятся в течение 2 лет и 4 месяцев, причал №7 Одесского порта увеличит длину с 357,45 м до 386,5 м, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 июля, в пресс-службе ГП АМПУ.

По информации пресс-службы, победителем тендера ProZorro на проведение работ по реконструкции причала было выбрано ООО «Ремонтно-строительный трест ЧМП» с лучшим ценовым предложением в 787,6 млн. грн.

Согласно проекту, который прошёл все необходимые согласования, длина причала будет увеличена с 357,45 м до 386,5 м, также будет проведена замена железнодорожных путей, реконструкция покрытия территории причала и углубление дна акватории в районе причала с 11,5 м до 13,5 м. Все работы Одесский филиал АМПУ и подрядчик должны закончить за 2 года и 4 месяца.

По словам руководства Администрации морпортов, предполагается, что после реконструкции пропускная способность причала возрастет до 2 млн. тонн грузов. Поэтому перед филиалом АМПУ в Одессе поставлена задача проконтролировать четкость сроков и соблюдение качества работ.

Тендерный комитет АМПУ уже согласовал предложение победителя и направил ему уведомление о намерении заключить договор.

СПРАВКА: Причал №7 Одесского морского порта был реконструирован в 1965 году. Нормативный срок эксплуатации причала завершился в 2013 году. На сегодняшний день его техническое состояние не позволяет использовать всю длину для приема и разгрузки судов.