Администрация морпортов Украины в ближайшие 5 лет намерена приобрести 20 плавсредств

10:37 / 22.06.2017

ОДЕССА, 22 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Администрация морских портов Украины в течение 2017—2021 годов намерена приобрести 20 плавсредств, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 22 июня, в пресс-службе АМПУ, об этом было объявлено в ходе презентации программы обновления флота предприятия до 2021 года. Программа была представлена 21 июня в Киеве в ходе проеденного совместно с Американской торговой палатой в Украине «Дня развития флота» (Ukrainian ShipYard Day-2017). Среди участников мероприятия были представители компаний-членов Палаты, а также крупнейшие иностранные и украинские судостроительные компании.

По словам руководителя АМПУ Райвиса Вецкаганса, Администрация намерена в ближайшие 5 лет приобрести 20 плавсредств, в том числе 6 лоцманских катеров, 7 многофункциональных судов и современный ледокол для обеспечения безопасности судоходства на Азовском море. АМПУ также планирует обновление дноуглубительного флота предприятия, в частности, покупку промерного катера, самоотвозного землесоса, грунтоотвозной самоходной шаланды. Это позволит увеличить объёмы эксплуатационного дноуглубления, которое АМПУ сможет выполнять собственными средствами без привлечения подрядных организаций.

Руководитель технической службы АМПУ Геннадий Гарас отметил, что собственный флот Администрации существенно изношен, многие суда морально и физически устарели, так как были построены 30 и более лет назад.

«За последние годы предприятие приобрело лишь многоцелевое судно Sea Ant, и мы пришли к тому, что не можем отставать от прогресса. Для работы нам нужны современные, функциональные, мощные суда. Их использование более экономично чем старого, не отремонтированного флота», — добавил он.