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Строительство волнолома для контейнерного терминала на Карантинном молу планируют завершить до 2021 года
17:43 / 08.06.2017
ОДЕССА, 08 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Проект по строительству волнолома для контейнерного терминала на Карантинном молу Одесского порта будет завершен к 2021 году, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом госсекретарь Министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Райнер Бомба заявил сегодня, 8 июня, на брифинге после Конференции «Развитие немецко-украинского сотрудничества в Южной Украине», которая прошла в Одессе.
На мероприятии, организованном при поддержке Немецко-Украинской торгово-промышленной палаты и правительства Германии, собрались десятки крупных специалистов из разных сфер бизнеса и политики. Основные темы докладов касались развития и налаживания международных связей, с целью привлечения иностранных инвестиций в Украину.
Особое внимание участники конференции уделили одному из самых масштабных инфраструктурных проектов Германии в Украине — строительству современного контейнерного терминала в Одесском порту. Руководитель ГП «АМПУ» Райвис Вецкаганс подчеркнул, что Мининфраструктуры Украины, правительство Германии и АМПУ «дали новый старт продолжению строительства волнолома на Карантинном молу».
«Завершение проекта «Карантинный мол» даст увеличение мощностей для перевалки контейнеров, создание новых рабочих мест, рост поступлений в бюджет страны. АМПУ как государственная компания готова подключиться к привлечению финансов для развития отрасли, чтобы реализовывать не только этот, но и другие проекты», — сказал он.
После конференции немецкая делегация посетила Одесский порт.
В ходе брифинга для СМИ Р. Бомба заявил: «Правительством Германии принято решение о выделении финансирования украинской стороне на сумму порядка 50-60 млн. евро на реализацию этого проекта. Сейчас остается принять важные политические решения в этом направлении, чтобы объединёнными усилия немецкой и украинской сторон, максимум, до 2021 года проект был завершен».
Генеральный директор ДП «КТО» Анастас Коккин, в свою очередь, подчеркнул: «Мы благодарны правительству Германии и лично г-ну Райнеру Бомбе за внимание к проблеме, возникшей в ходе реализации проекта строительства контейнерного терминала на Карантинном молу. Благодаря поддержке немецкой стороны в сложившейся ситуации, проект по восстановлению волнолома, который был заморожен в течение двух с половиной лет, сдвинулся с «мертвой» точки».
СПРАВКА: Компания «Контейнерный Терминал Одесса» («КТО»)является дочерним предприятием «Эйч Эйч Эл Эй Интернешнл ГмбХ» (HHLA International GmbH) и входит в группу ведущего в Европе логистического холдинга — немецкой компании HHLA AG (г. Гамбург). Компания является лидером контейнерного рынка Украины.
С 2010 года компания осуществляет строительство нового контейнерного терминала совместно с Одесским портом.
Проект строительства терминала «Карантинный мол», предусматривающий расширение пропускной способности на 600 тыс. TEU годовой перевалки, — один из крупнейших инфраструктурных проектов в морской транспортной отрасли Украины. Общий объем инвестиций превышает 5 млрд. грн. Строительство начато в апреле 2010 г. В сентябре 2014 г. на причалах нового терминала в тестовом режиме обработаны первые два судна-контейнеровоза. За 2016 год около 40% всех контейнерных грузопотоков обработаны ДП «КТО» на новых причалах Карантинного Мола.
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