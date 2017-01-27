Одесса > Новости > Морехозяйственный комплекс Представлен новый руководитель администрации Одесского морского порта 10:56 / 26.05.2017 ОДЕССА, 26 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 25 мая начальником Одесского филиала Государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» назначен Игорь Ткачук, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 26 мая, в пресс-службе администрации Одесского морского порта. По информации пресс-службы, приказом министра инфраструктуры Украины от 23.05.2017 года №60 с 25 мая начальником Одесского филиала Государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» назначен Игорь Ткачук. На совещании в центральном офисе администрации Одесского морского порта нового руководителя представил и.о. председателя ГП «АМПУ» Райвис Вецкаганс. Ранее И. Ткачук возглавлял действующее на территории Одесского порта Государственное предприятие «ОМТП». версия для печати