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Представлен новый руководитель администрации Одесского морского порта
10:56 / 26.05.2017
ОДЕССА, 26 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 25 мая начальником Одесского филиала Государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» назначен Игорь Ткачук, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 мая, в пресс-службе администрации Одесского морского порта.
По информации пресс-службы, приказом министра инфраструктуры Украины от 23.05.2017 года №60 с 25 мая начальником Одесского филиала Государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» назначен Игорь Ткачук. На совещании в центральном офисе администрации Одесского морского порта нового руководителя представил и.о. председателя ГП «АМПУ» Райвис Вецкаганс.
Ранее И. Ткачук возглавлял действующее на территории Одесского порта Государственное предприятие «ОМТП».
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