АМПУ и Минтранс Германии обменялись протоколами о намерениях достройки волнолома в Одесском порту

17:33 / 18.05.2017

ОДЕССА, 18 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 18 мая, Администрация морских портов Украины и Министерство транспорта Германии обменялись протоколами о намерениях завершения строительства волнолома с привлечением межгосударственного кредита, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 мая, в пресс-службе администрации Одесского морского порта.

По информации пресс-службы, сегодня, 18 мая, в ходе визита в Одесский порт немецкой делегации (состоящей из представителей Федерального министерства экономики и энергетики Германии, представителя банка KfW, руководства компании ДП «Контейнерный терминал Одесса» (КТО)), АМПУ и Министерство транспорта Германии обменялись протоколами о строительстве волнолома с привлечением межгосударственного кредита.

Как сообщила директор компании по коммуникациям и PR Светлана Яровая, подписание протоколов явилось логическим завершением первого этапа ранее проведенных переговоров о дальнейшей реализации совместного с немецким инвестором проекта расширения контейнерного терминала Одесского порта на Карантинном молу.

В ходе визита делегации руководство компании «Контейнерный Терминал Одесса» провело подробную презентацию проекта, в ходе которой Генеральный директор ДП «КТО» Анастас Коккин отметил: «Благодаря поддержке материнской компании HHLA и Правительства Германии, а также конструктивному и высокопрофессиональному подходу нового руководителя ГП «АМПУ» Райвиса Вецкаганса, нам удалось достичь компромиссных взаимоприемлемых договоренностей в отношении дальнейшей реализации инвестиционного проекта строительства контейнерного терминала на Карантинном Молу, которые закрепляются в соответствующем соглашении».

Президент компании КТО Себастьян Винд, в свою очередь, подчеркнул, что сегодняшнее событие — это еще одно доказательство того, что немецкие инвесторы готовы поддерживать развитие стратегически важных для Украины инфраструктурных высокотехнологичных объектов.

«Помимо конкретного увеличения мощности и всех технических характеристик, реализация проекта, прежде всего, несет в себе исполнение наших инвестиционных соглашений с немецкими партнерами. Мы приветствуем позитивный результат переговоров с государственным секретарем Министерства транспорта ФРГ и руководством банка KfW о возможности предоставления кредита на завершение строительства для реализации проекта в согласованные сроки», — заявил Р. Вецкаганс.

Во время брифинга для прессы на терминале КТО представитель Федерального министерства экономики и энергетики Германии, доктор Ханс Иоахим Хенкель отметил: «Мы хотели бы поближе познакомиться с проектом, в который правительство Германии собираемся вложить около 50 млн. евро. Накануне мы побывали в Киеве, где обсудили этот проект с Министерством финансов, Министерством инфраструктуры, Министерством регионального развития и ЖКХ Украины. Кроме того, мы провели встречу с Администрацией морских портов Украины, с Европейским инвестиционным банком… Объект, на котором мы находимся, это вторая по объему немецкая инвестиция в экономику Украины. Поэтому мы намерены следить за дальнейшей реализацией этого проекта, чтобы довести его до эффективного состояния... ».

Советник отдела Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии BMWi г-н Берхард Дух, в свою очередь, добавил: «Для того, чтобы наша инвестиция заработала на полную мощь, имеют большое значение не только причальные сооружения, но и устройство волнолома и проведение дноуглубления акватории. Мы в свое время подписали протокол между Администрацией морских портов Украины и Министерством транспорта и цифровой инфраструктуры Германии, в котором изложены общие очертания этого проекта. Сейчас речь идет о наполнении этого протокола реальным содержанием. Мы очень заинтересованы в том, чтобы ускорить ход этой работы. Будет подготовлен и представлен на рассмотрение Кабинета министров Украины пакет документов и уже тогда будет принято окончательное решение — в какой форме и в каком дизайне будет построен волнолом».

СПРАВКА: Компания «Контейнерный Терминал Одесса» (КТО) является дочерним предприятием «Эйч Эйч Эл Эй Интернешнл ГмбХ» (HHLA International GmbH) и входит в группу ведущего в Европе логистического холдинга — немецкой компании HHLA AG (г. Гамбург).

Компания является лидером контейнерного рынка Украины и предоставляет услуги высокого качества по европейским стандартам, используя современное оборудование и технологии.

С 2010 года компания осуществляет строительство нового контейнерного терминала совместно с АМПУ.

Проект строительства терминала «Карантинный мол», предусматривающий расширение пропускной способности на 600 тыс. TEU годовой перевалки, — один из крупнейших инфраструктурных проектов в морской транспортной отрасли Украины. Общий объем инвестиций превышает 5 млрд. грн.

В сентябре 2014 г. на причалах нового терминала в тестовом режиме обработаны первые два судна-контейнеровоза. За 2016 год около 40% всех контейнерных грузопотоков обработаны ДП «КТО» на новых причалах Карантинного Мола.