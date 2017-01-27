10:18 / 17.05.2017

ОДЕССА, 17 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Возобновлены круизные рейсы украинских лайнеров типа «река – море» с заходом в Одесский порт, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 мая, в пресс-службе администрации Одесского морского порта.

По информации пресс-службы, вчера, 16 мая, зашел в Одесский порт и ошвартовался у 15 причала пассажирский теплоход «Принцесса Днепра». Этим судозаходом прерваны более чем двухлетние каникулы в работе украинских лайнеров типа «река – море».

На борту судна 98 пассажиров из США и Германии, которые осуществили посадку в румынском дунайском порту Фетешти. По пути в Одессу «Принцесса Днепра» совершила остановки в Измаиле и Килие, далее проследует в Киев через Николаев, Херсон, Днепр.

Как сообщил руководитель агентирующей компании ООО «Лондон скай тревел» Константин Личикаки, стоянка лайнера в Одессе рассчитана на 2 дня. Отход запланирован на вечер 17 мая. Согласно графику, круизов между Киевом и Фетешти в этом году должно состояться еще 9. Следующий заход «Принцессы Днепра» в Одессу предполагается 28 мая.

«Сам факт возобновления пассажирского сообщения в регионе дает надежду на возрождение иностранного круизного туризма в целом. Не исключено, что «Принцесса Днепра» укажет путь большим белым теплоходам», — добавили в пресс-службе.