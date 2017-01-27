ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Возобновлены круизные рейсы украинских лайнеров типа «река – море»
10:18 / 17.05.2017

ОДЕССА, 17 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Возобновлены круизные рейсы украинских лайнеров типа «река – море» с заходом в Одесский порт, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 мая, в пресс-службе администрации Одесского морского порта.

По информации пресс-службы, вчера, 16 мая, зашел в Одесский порт и ошвартовался у 15 причала пассажирский теплоход «Принцесса Днепра». Этим судозаходом прерваны более чем двухлетние каникулы в работе украинских лайнеров типа «река – море».

На борту судна 98 пассажиров из США и Германии, которые осуществили посадку в румынском дунайском порту Фетешти. По пути в Одессу «Принцесса Днепра» совершила остановки в Измаиле и Килие, далее проследует в Киев через Николаев, Херсон, Днепр.

Как сообщил руководитель агентирующей компании ООО «Лондон скай тревел» Константин Личикаки, стоянка лайнера в Одессе рассчитана на 2 дня. Отход запланирован на вечер 17 мая. Согласно графику, круизов между Киевом и Фетешти в этом году должно состояться еще 9. Следующий заход «Принцессы Днепра» в Одессу предполагается 28 мая.

«Сам факт возобновления пассажирского сообщения в регионе дает надежду на возрождение иностранного круизного туризма в целом. Не исключено, что «Принцесса Днепра» укажет путь большим белым теплоходам», — добавили в пресс-службе.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
16:06 17.05.2017
СБУ расследует дело одного из «подстрекателей» событий 2 мая
15:11 17.05.2017
Одесские правоохранители сегодня дважды выезжали по ложному сообщению о минировании суда
15:05 17.05.2017
Губернатор обещает расширить сеть бесплатных центров лечения инфаркта миокарда в области
14:43 17.05.2017
Нарушения при сдаче ВНО могут привести к отстранению абитуриента от тестирования по предмету в этом году
14:33 17.05.2017
Губернатор представил концепцию медицинских реформ в области


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.699