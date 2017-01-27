Лидерами грузопереработки среди портов Украины по итогам 4 месяцев стали «Южный», Одесский и Николаевский

11:40 / 16.05.2017

ОДЕССА, 16 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Лидерами по грузопереработке среди портов Украины по итогам января-апреля 2017 г. стали «Южный», Одесский и Николаевский порты, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 мая, в пресс-службе ГП АМПУ.

Так, по данным отдела операционной деятельности Администрации, в целом в январе-апреле показатель грузопереработки в морских портах Украины составил 44 млн. 58 тыс. тонн, что на 2,3% выше показателей аналогичного периода 2016 года.

Грузопереработка экспортных грузов в морских портах Украины составила 34 млн. 300 тыс. тонн (рост на 2,4% к показателям 2016 года), импортных — 6 млн. 029 тыс. тонн (рост на 7,4% по сравнению с аналогичными показателями 2016 года).

Перевалка транзитных грузов составила 3 млн. 440 тыс. тонн (снижение на 3,1% относительно показателей 2016 года), внутреннего сообщения — 288 тыс. тонн (снижение на 23,5% к соответствующим показателям прошлого года).

Наибольшие объемы переработки грузов показали порты «Южный» — 14,48 млн. тонн (+0,3% к объемам переработки за аналогичный период прошлого года), Одесский — 8,42 млн. тонн (+0,6%), Николаевский — 8,05 млн. тонн (+13%).

Рост перевалки отмечен по всем видам грузов. Так, совокупный объем переработки наливных грузов увеличился на 10,5%, составив 3,744 млн. тонн. В лидерах по переработке наливных грузов Николаевский порт — 1,133 млн. тонн (+47%), морской порт «Южный» — 1,0 млн. тонн (-22,7%) и Одесский морской порт — 0,784 млн. тонн (+29,3%).

Совокупный объем переработки сухих грузов составил 31,95 млн. тонн, что на 6% выше прошлогодних показателей за аналогичный период. Лидерами в переработке сухогрузов стали морские порты «Южный» — 13,02 млн. тонн (+1,5%), Николаев — 6,13 млн. тонн (+17,2%), Черноморск — 3,55 млн. тонн (-18,7%) и Одесса — 3,52 млн. тонн (+8,3%).

Переработка контейнеров в морских портах за отчетный период выросла на 1,9% и составила 193 тыс. 835 TEU, из которых 165 тыс. 694 TEU переработано на причалах Одесского порта.

За отчетный период морские порты Украины обработали 3 тыс. 569 судов, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.