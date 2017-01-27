Одесские портовики провели предупредительную забастовку у здания АМПУ

20:49 / 28.04.2017

ОДЕССА, 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские портовики сегодня во время обеденного перерыва бастовали против массовых увольнений и политики нового руководства АМПУ, направленной, по их мнению, на подрыв экономической стабильности порта, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

У здания главного офиса Администрации морских портов Украины в Одессе собрались работники Одесского филиала в знак протеста против сокращений рабочих мест, отказа руководства АМПУ в минимальном повышении зарплаты рядовым специалистам и передачи выполнения услуг частным компаниям.

«Мы протестуем против того, что у них (Администрации морских портов. — Ред.) есть желание сократить основной коллектив филиала. Мы против того, что у них зарплаты превышают наши в десятки раз, а то и в сотни», — заявил представитель профсоюза Одесского морского торгового порта, работник службы логистики и обработки автотранспорта Валерий Боталов.

«Само ГП «АМПУ» ничего не производит. Это мы работаем и, по сути, платим им зарплату. Но, при этом, нам диктуют условия и ущемляют наши права. Мы против того, что они не интересуются вообще нашим мнением. И они хотят просто уничтожить всю морскую отрасль! Здесь мы сегодня собрались с вами, пускай и в небольшом количестве, чтобы все знали, что мы — сила! Мы — трудовой коллектив, без которого они не будут жировать, без которого они вообще не будут существовать. Сегодня мы проводим акцию протеста в обеденное время — чтобы нас не наказали, что мы ушли с работы, выговоры бы не сделали нам. Просто выскажем своё недовольство», — добавил профсоюзный лидер.

По словам портовиков, «за 4 месяца пребывания на должности главы Государственного предприятия «АМПУ» латвийского коммерсанта Райвиса Вецкаганса (который до этого руководил компанией по изготовлению и продаже морепродуктов, успев «подмочить» у себя на родине репутацию участием в резонансных коррупционных скандалах, один из которых с оборотом в 5 млн. долларов рассматривался, в том числе, и в Королевском суде в Лондоне) экономическая ситуация в портах Украины резко ухудшилась». Так, за первый квартал 2017 года на контейнерном терминале ГП «Морской торговый порт «Черноморск» был перевален всего 1 контейнер или 2 TEU, при мощности терминала 1,15 млн. TEU, а на причалах Херсонского МТП за этот же период перевалено 0 тонн зерна (2015 г. — 397 тыс. тонн, в 2016 г. — 177 тыс. тонн). 25 апреля работники Мариупольского и Бердянского портов уже пикетировали здание Мининфраструктуры в Киеве с требованиями отставки Р. Вецкаганса, который, по их мнению, своей некомпетентностью и бездеятельностью привёл к тому, что подходные каналы и операционные акватории обмелели, в связи с чем судовладельцы отказываются направлять свой флот к украинскому Азову.

Участники митинга также рассказали, что акция протеста была немногочисленной, поскольку многих людей просто запугивают увольнениями и снятием премий. При этом зарплата Р. Вецкаганса составляет 333 тыс. грн., а его замов — от 260 до 280 тыс. грн.

«В АМПУ работает 200 человек, ещё 70 находится в Киеве. Оплата их труда равна зарплате 8 тыс. рядовых работников, которые трудятся в 13 портах АМПУ. Если у нас внутри разница от 5 тыс. до 8 тыс., то там от 30-60 тыс. и до 350 тыс. грн.! Кроме того, премии они получают в размере 100-150%. А сейчас фонд оплаты труда трещит, и вместо того, чтобы его урегулировать — идут сокращения рядовых работников, чтобы у них была возможность себе оставить эту же зарплату! Мы требуем, чтобы хотя бы не сокращали людей», — заявила работник транзитно-грузового терминал Лариса Одинцова.

К участникам митинга из руководства АМПУ никто не вышел. По словам охранника, глава предприятия и все его замы накануне уехали в Киев.

Представитель профсоюза Одесского морского торгового порта В. Боталов сообщил, что все письменные требования участники митинга направят по юридическому адресу АМПУ.

Требования работников поддержал и председатель профкома Одесского морского торгового порта Владимир Зайков.

«Если нас сегодня не услышат, мы будем пикетировать уже здание Мининфраструктуры и администрации Президента Украины в Киеве. Не поможет — остановим работу портов, что нанесёт огромный экономический ущерб стране», — заявил он.