14:07 / 09.02.2017

ОДЕССА, 09 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках ребрендинга дочернее предприятие «ГПК Украина» получило новое название — «Контейнерный терминал Одесса», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 9 февраля, в ходе общения с журналистами заявил президент компании ДП «Контейнерный терминал Одесса» Себастьян Винд.

Он отметил, что до февраля 2017 ДП «ГПК Украина» подчинялось одной из структур немецкого концерна HHLA, но на сегодняшний момент степень доверия со стороны генерального офиса привела к тому, что Одесский терминал будет работать на рынке грузоперевалки, напрямую подчиняясь немецкому холдингу.

«Новым названием мы показываем, что Одесский терминал присоединился к семье HHLA, и то, что наши клиенты могут нам доверять и рассчитывать на наш сервис», — заявил С. Винд.

Отвечая на вопрос журналистов о планах компании на 2017 год, генеральный директор ДП «Контейнерный терминал Одесса» Анастас Коккин, отметил: «С точки зрения транзитных перевозок перспектива есть, но считаю, что она не краткосрочная, а скорее долгосрочная, поскольку для организации и привлечения новых грузопотоков необходимы дополнительные мероприятия и объективные условия, т. е. создание и поддержка нормальных отношений со странами, граничащими с Украиной…».

СПРАВКА: Холдинг HHLA AG работает в Одесском порту с 1992 года и является лидером перевалки контейнеров. За последние 7 лет компанией уплачено более 1 млрд. гривен налогов в бюджеты различных уровней. Ключевыми клиентами терминала являются ведущие мировые судоходные контейнерные линии: Мaersk, MSC, ZIM, Hapag Lloyd, Arkas, OOCL, Evergreen, NYK, Admiral, Turkon.

В 2016 году объем перевалки на причалах бывшего ДП «ГПК Украина» составил 282 тыс. 594 TEU, что на 10,6% превышает показатели прошлого года и определяет лидирующие позиции терминала в общем объеме перевалки контейнеров портами Украины.

С 2010 года совместно с АМПУ осуществляется строительство нового контейнерного терминала, предусматривающее расширение пропускной способности одесского контейнерного терминала на 600 тыс. TEU годовой перевалки. По оценкам специалистов, он является одним из крупнейших инфраструктурных проектов в морской транспортной отрасли Украины. Общий объем инвестиций в проект превышает 5 млрд. гривен.