|
русская версия | english version
|
|
«Омелян обещает до 1 марта перевести главный офис АМПУ из Одессы в Киев», — УНИАН
11:27 / 09.02.2017
ОДЕССА, 09 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обещает до 1 марта перенести центральную Администрацию морских портов из Одессы в Киев, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщает агентство УНИАН, об этом глава Мининфраструктуры заявил на встрече с журналистами.
«Относительно реформы АМПУ — до конца февраля будет видение, до 1 марта они вернутся в Киев физически», — цитирует агентство слова В. Омеляна.
Министр также подчеркнул, что «все технические подразделения, которые работают в портах, должны оставаться на месте, а административный аппарат АМПУ должен быть существенно сокращен и перемещен в Киев, работы здесь более чем хватает».
Кроме того, глава Мининфраструктуры отметил, что в реформе морской отрасли и реорганизации Администрации морпортов новоназначенному и. о. председателя АМПУ Райвису Вецкагансу окажут помощь «высококвалифицированные специалисты из Канады, Нидерландов и США».
«Я считаю, что с такой командой можно сделать результат. Когда он в Одессе, это неэффективно — он просто мотается между Одессой и Киевом», — подчеркнул В. Омелян.
Напомним, что Министерство инфраструктуры считает реорганизацию АМПУ одним из инициировало ключевых аспектов комплексной реформы морской отрасли. В частности, в ходе реформы министерство хочет сократить численность и зарплаты административного персонала предприятия, а также перенести центральное управление АМПУ из Одессы в Киева. АМПУ, со своей стороны, заявила о нецелесообразности переезда центрального управления предприятия в Киев, поскольку более 80% основных фондов предприятия расположены в Одесском и близлежащих регионах, а сам переезд обойдётся более чем в 40 млн. грн.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
14:20 09.02.2017
14:07 09.02.2017
13:41 09.02.2017
13:09 09.02.2017
11:47 09.02.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.215
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»