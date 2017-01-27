«Омелян обещает до 1 марта перевести главный офис АМПУ из Одессы в Киев», — УНИАН

11:27 / 09.02.2017

ОДЕССА, 09 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обещает до 1 марта перенести центральную Администрацию морских портов из Одессы в Киев, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщает агентство УНИАН, об этом глава Мининфраструктуры заявил на встрече с журналистами.

«Относительно реформы АМПУ — до конца февраля будет видение, до 1 марта они вернутся в Киев физически», — цитирует агентство слова В. Омеляна.

Министр также подчеркнул, что «все технические подразделения, которые работают в портах, должны оставаться на месте, а административный аппарат АМПУ должен быть существенно сокращен и перемещен в Киев, работы здесь более чем хватает».

Кроме того, глава Мининфраструктуры отметил, что в реформе морской отрасли и реорганизации Администрации морпортов новоназначенному и. о. председателя АМПУ Райвису Вецкагансу окажут помощь «высококвалифицированные специалисты из Канады, Нидерландов и США».

«Я считаю, что с такой командой можно сделать результат. Когда он в Одессе, это неэффективно — он просто мотается между Одессой и Киевом», — подчеркнул В. Омелян.

Напомним, что Министерство инфраструктуры считает реорганизацию АМПУ одним из инициировало ключевых аспектов комплексной реформы морской отрасли. В частности, в ходе реформы министерство хочет сократить численность и зарплаты административного персонала предприятия, а также перенести центральное управление АМПУ из Одессы в Киева. АМПУ, со своей стороны, заявила о нецелесообразности переезда центрального управления предприятия в Киев, поскольку более 80% основных фондов предприятия расположены в Одесском и близлежащих регионах, а сам переезд обойдётся более чем в 40 млн. грн.