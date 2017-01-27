«В порту «Черноморск» не было рейдерского захвата — есть конфликт между двумя операторами», — ИФ АМПУ

10:37 / 31.01.2017

ОДЕССА, 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Ильичёвском филиале ГП «Администрация морских портов Украины» заявили, что в порту «Черноморск» не происходило никаких событий, попадающих под определение «рейдерство», а имеет место конфликт между двумя портовыми операторами — госпредприятием МТП «Черноморск» и ООО «Транс-Сервис», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом говорится в официальном заявлении ИФ ГП АМПУ, обнародованном «в связи с распространением в СМИ информации относительно возможности в порту «Черноморск» так называемого «рейдерского захвата»».

В комментарии администрации, в частности, отмечается: «на сегодняшний день в порту продолжается конфликт между двумя портовыми операторами — ГП МТП «Черноморск» и ООО «Транс-Сервис», результатом которого уже стало блокирование со стороны ГП МТП «Черноморск» доступа к причалам Черноморского порта (к понятию рейдерство это не имеет никакого отношения).

В данном конфликте Администрацией порта были предприняты все возможные меры по предотвращению остановки работы транспортного узла морского порта и по мирному урегулированию спора. В частности, со всеми портовыми операторами заключены однотипные договора на доступ к причалам порта (по которым портовым операторам запрещается блокировать доступ друг другу к причалам порта), на совете порта утверждена и оглашена схема организации движения большегрузного транспорта по территории порта. Кроме того, с ПАО «Ильичевсквнештранс», транспорт которого были попытки заблокировать при следовании его к причалу, заключен договор на использование инфраструктуры порта, который предусматривает в т. ч. внесение платы за организацию движения транспорта, а также согласована технологическая схема проезда автотранспорта по территории порта. Также следует обратить внимание, что Администрация порта не влияет на выбор грузовладельца, в отношении того, кто из портовых операторов будет обрабатывать груз».

В Администрации также пояснили, что «Переход конфликта между ГП МТП «Черноморск» и ООО «Транс-Сервис» из судебной плоскости в публичную произошел 25-26 января, когда руководство ГП МТП «Черноморск» предприняло первую попытку блокирования автодорог с использованием автомашин и другой техники, что повлекло остановку погрузо-разгрузочных работ судна «RAEDA». При этом, на этот момент ГП МТП «Черноморск» уже передало в аренду ООО «Транс-Сервис» свои перегружатели и складские площадки, в результате чего у ГП МТП «Черноморск» находится всего одно судно под обработкой, рабочие в простое (как результат – существенное падение реальной грузоперевалки через ГП МТП «Черноморск» (итог 2016 года составил 72% от уровня 2015 года), в связи с чем грузовые работы и выполняются ООО «Транс-Сервис».

По факту блокирования доступа к причалу, в Администрацию порта уже поступили обращения со стороны ООО «Транс-Сервис» как портового оператора, компании «Мар Шиппинг» экспедитора груза, и ПАО «Ильичевсквнештранс» как перевозчика груза, в которых сообщается о срыве погрузо-разгрузочных работ судна «RAEDA» и возможных претензиях, связанных с простоем судна.

«В связи с этим Администрация порта обращает также внимание, что любые действия, должностных лиц, независимо от формы собственности предприятий, по блокированию работы транспортного узла морского порта Черноморск, в том числе ограничению доступа к причалам порта и другим стратегическим объектам портовой инфраструктуры являются незаконными, и по факту любых попыток, заблокировать деятельность порта (в т. ч. обработку судов), будут поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы, как это имело место в данном случае.

Администрация порта продолжает призывать стороны конфликта разрешать споры исключительно путем переговоров либо в судебном порядке, что бы это не отражалось на финансовом результате работы порта и не уничтожало имидж и авторитет всего Черноморского порта в глазах судовладельцев, грузовладельцев и инвесторов», — подчёркивается в заявлении.

Что касается заявления ГП МТП «Черномоск» об умышленном обесточивании администрацией грузовых кранов предприятия, в ИФ АМПУ отметили: «Следует отметить, что 28.01.2017, при планировании работы морского порта, внимание представителей портового оператора ГП «МТП Черноморск» было обращено на тот факт, что для проведения осмотра кабельных линий и шинопровода планируется временное отключение электроколонок №417-420 и в случае производственной необходимости ( при наличии заявки) питание на данные электроколонки будет подано. Телефонограммой №13 от 28.01.2017. переданной в 14:00 (принятой см.диспетчером главной диспетчерской ГП МТП Черноморск) Администрация порта подтверждала готовность подать напряжение на колонки 417-420 и в 14:55 питание на электроколонки 417-420 было возобновлено.

В связи с этим Администрация порта сообщает о том, что порт продолжает работать в штатном режиме и любая информация о проблемах в работе систем электро- и водоснабжения является недостоверной».

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», ранее пресс-служба ГП «МТП «Черноморск» заявила о попытке блокирования его деятельности со стороны Ильичевского филиала ГП «АМПУ» (ИФ АМПУ) в интересах частной компании, назвав эти действия «рейдерской атакой на порт».

По заявлению пресс-службы, начался конфликт 25 января при загрузке у причала №19 судна «Raeda». Погрузку сахара в биг-бэгах на борт осуществляла компания «Транс-Сервис», с которой у ГП «МТП «Черноморск» ранее возник конфликт из-за невыполнения компанией условий договора на паевое участие в развитии инфраструктуры. Компания наняла для доставки груза к причалу частного перевозчика.

«ИФ АМПУ перекрыло доступ транспортным средствам порта для въезда на территорию порта. Однако дало разрешение на въезд сторонней компании-перевозчику и взимает за это плату в свою пользу.

События, произошедшие 25 и 26 января с подачи ИФ АМПУ, приобрели характер рейдерской атаки. По личному распоряжению начальника ИФ АМПУ Геннадия Скворцова был безосновательно запрещен въезд в порт водителям тягачей «Вольво» с автобазы порта «Черноморск». Машины даже не допустили к заправке, оставив без топлива. Утром 27 января водители были поставлены перед фактом: ни один из тягачей не смог проехать к своим рабочим местам. О своем решении заблокировать пропуск портовиков на предприятие ИФ АМПУ никого не уведомил. Как следствие штатный персонал госпредприятия был лишен возможности выполнять свою работу по обслуживанию стивидорных компаний. Тем самым ИФ АМПУ искусственно создал ситуацию, способную повлечь штрафные санкции за невыполнение своих обязательств. ГП «МТП «Черноморск» поставлен в положение, когда он несет непредвиденные финансовые убытки», — заявили в пресс-службе.

Более того, по заявлению ГП «МТП «Черноморск», «в ночь на 27 января по распоряжению начальника ИФ АМПУ Геннадия Скворцова на причалах №19, 21 и 29 отключили от электропитания портальные краны. И выполнение производственных функций на этих причалах стало невозможным».

На госпредприятии все эти действия расценивают как рейдерскую атаку и «блокирование деятельности ГП «МТП «Черноморск» путем недозволенных методов воздействия» в интересах частной компании, в результате чего «происходит утечка государственных денег в чужой карман», — резюмируется в заявлении пресс-службы.

Также со стороны ГП «МТП «Черноморск» было озвучено обвинение в адрес Администрации морских портов в том, что АМПУ «не выполняет своих основных функций по проведению дноуглубительных работ и модернизации причалов. И тем самым подрывает возможности привлечения инвесторов».