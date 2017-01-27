АМПУ намерена заняться решением земельных вопросов в портах

17:49 / 27.01.2017

ОДЕССА, 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Администрация морских портов Украины намерена пересмотреть систему отношений портовых операторов в морских портах, в частности, вплотную заняться решением земельных вопросов в портах, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 января, в пресс-службе ГП «АМПУ».

Как отметили в пресс-службе, АМПУ намерена пересмотреть систему отношений субъектов хозяйствования в морских портах и провести аудит распределения портового имущества между государственными стивидорными компаниями и портовыми администрациями.

Так, планируется внедрить в морских портах CRM-системы (Customer Relationship Management) для автоматизации сотрудничества с клиентами предприятия.

Необходимость данных изменений вызвана неоднократными инцидентами во время взаимодействия между портовыми операторами на территории морского порта между государственными и частными стивидорными компаниями.

«Со времени начала портовой реформы и разделения административной и хозяйственной функций в морских портах прошло более трёх лет. За это время наметился ряд сложностей в работе бизнеса, которые нужно устранить. Нужно завершить процесс передачи некоторых объектов стратегической портовой инфраструктуры от государственных стивидорных компаний портовым администрациям, решить острые земельные вопросы, которые мешают развиваться портам. Стивидорный бизнес в портах, независимо от формы собственности, должен работать и перерабатывать грузы, а наша задача — создать условия, чем мы и намерены заниматься», — отметил руководитель предприятия Райвис Вецкаганс.

Для решения задачи Администрация морских портов направила предложения специалистам профильного министерства.

«Согласно анализу, проведённому юристами предприятия, земельные вопросы в морских портах длительное время не решались ввиду как объективных, так и субъективных причин. В результате большая часть земли на территории морских портов не оформлена соответствующим образом и не передана в пользование АМПУ.

В сотрудничестве со специалистами Министерства инфраструктуры Администрация морских портов намерена ускорить согласование документов по поводу отказа от права пользования земельными участками со стороны государственных портовых операторов, а также получение соответствующих разрешений портовыми администрациями», — добавили в пресс-службе.