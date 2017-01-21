Два тендера на дноуглубление в порту «Южный» будут продлены на 2 месяца

13:15 / 21.01.2017

ОДЕССА, 21 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — И. о. председателя ГП «АМПУ» Райвис Вецкаганс заявил, что для проведения аудита тендерной документации и анализа соответствия условий торгов требованиям законодательства будут продлены на 2 месяца сроки подачи конкурсных предложений на проведение дноуглубительных работ в морском порту «Южный», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 января, в пресс-службе ГП «АМПУ».

По информации пресс-службы, руководитель АМПУ подчеркнул, что все начатые инициативы в рамках сотрудничества Администрации морских портов Украины и бизнеса будут продолжены, однако тендерные процедуры «должны стать образцом прозрачности, открытости и некоррумпированности».

В частности, по его словам, для проведения аудита тендерной документации и анализа соответствия условий торгов требованиям законодательства будут продлены на 2 месяца сроки подачи конкурсных предложений на проведение дноуглубительных работ в морском порту «Южный».

Перенос сроков коснётся двух тендеров, объявленных в морском порту: «Реконструкция морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам морского порта «Южный» (проект утверждён распоряжением Кабинета министров № 674-р от 14 сентября 2016 года) и «Реконструкция водных подходов, маневровых зон и операционных акваторий у причалов с учетом перспективного грузооборота морпорта Южный» (ТЭО утверждено распоряжением Кабинета министров Украины № 657 от 8 сентября 2016 года).

Кроме того, по состоянию на 20 января для рассмотрения в Антимонопольный комитет Украины поступили две жалобы от компаний участников тендера: «Jan de Nul NV» (Бельгия) и «ДП «Ван Оорд Украина».

Ранее администрация порта пригласила к участию в тендерных закупках как иностранные, так и украинские дноуглубительные компании. Вся тендерная документация размещена на площадке Prozorro.

СПРАВКА: реализация указанных работ и инвестиционных планов позволит порту «Южный» значительно повысить уровень конкурентоспособности на внутреннем и международном рынках портовых услуг и стать наиболее перспективной и самой крупной гаванью Черного моря. При этом портовые операторы смогут привлечь новые грузовые потоки и максимизировать прибыли и налоги в бюджеты всех уровней.

По предварительным оценкам АМПУ, расчетный показатель максимального годового объема обработки навалочных грузов в порту составит 120 млн. тонн.