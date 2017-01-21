«АМПУ «перезагрузит» отношения с ведущими дноуглубительными компаниями», — Райвис Вецкаганс

12:45 / 21.01.2017

ОДЕССА, 21 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — И. о. председателя ГП «АМПУ» Райвис Вецкаганс заявил, что Администрация морских портов готовится к «перезагрузке» отношений с ведущими украинскими и мировыми дноуглубительными компаниями, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 января, в пресс-службе ГП «АМПУ».

«Администрация морских портов Украины намерена «перезагрузить» отношения с ведущими украинскими и мировыми дноуглубительными компаниями. Планы АМПУ в отношении дноуглубительных работ станут понятными и прогнозируемыми для бизнеса, а прозрачность тендерной документации будет увеличена», — заявил Р. Вецкаганс в ходе встречи с представителями транспортного бизнеса на площадке Американской торговой палаты в Украине.

«Реализация планов развития портов, в том числе работы по дноуглублению — в числе моих первых приоритетов. Ситуация, которая складывается вокруг данных работ, далека от нормы. В самое ближайшее время я планирую провести встречу с ведущими дноуглубительными компаниями, которым интересен украинский рынок, на которой мы выработаем цивилизованную стратегию и единые правила игры для всех, а также «перезагрузим» наши отношения. Мы всех приглашаем к диалогу и сотрудничеству. В закупках данных работ должна быть полная прозрачность и ясность. Украинские порты и украинский бизнес ждут развития, и задача АМПУ — его обеспечить», — отметил и. о. главы АМПУ.