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В АМПУ состоялось совещание с представителем Минтранса Канады по вопросам морской безопасности
16:52 / 19.01.2017
ОДЕССА, 19 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 19 января, в рамках визита старшего инспектора по морской безопасности Министерства транспорта Канады в АМПУ состоялось совещание по вопросам обеспечения морской безопасности в портах, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 19 января, в пресс-службе ГП «АМПУ».
По информации пресс-службы, в рамках визита старшего инспектора по морской безопасности Министерства транспорта Канады господина Тони Бакерави в АМПУ состоялось совещание по ряду вопросов обеспечения морской безопасности в портах. Встреча проходила под председательством начальника службы морской безопасности АМПУ Николая Севирина.
Основная цель визита иностранного специалиста — подготовка Украины к плановому аудиту Украины Международной морской организацией.
В ходе встречи состоялся обмен опытом с украинскими специалистами по вопросам оперативного реагирования в случаях загрязнения окружающей среды, обеспечения портовыми приемными сооружениями, обсуждался анализ рисков и проведение оценки безопасности в морских портах.
Во время встречи также поднимались вопросы по системе управления качеством и радиосвязи, вопросы работы пунктов регулирования движения судов и лоцманских служб, береговой службы и координации поисково-спасательной службы на море.
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Сергей Гриневецкий
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