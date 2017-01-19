ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




В АМПУ состоялось совещание с представителем Минтранса Канады по вопросам морской безопасности
16:52 / 19.01.2017

ОДЕССА, 19 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 19 января, в рамках визита старшего инспектора по морской безопасности Министерства транспорта Канады в АМПУ состоялось совещание по вопросам обеспечения морской безопасности в портах, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 января, в пресс-службе ГП «АМПУ».

По информации пресс-службы, в рамках визита старшего инспектора по морской безопасности Министерства транспорта Канады господина Тони Бакерави в АМПУ состоялось совещание по ряду вопросов обеспечения морской безопасности в портах. Встреча проходила под председательством начальника службы морской безопасности АМПУ Николая Севирина.

Основная цель визита иностранного специалиста — подготовка Украины к плановому аудиту Украины Международной морской организацией.

В ходе встречи состоялся обмен опытом с украинскими специалистами по вопросам оперативного реагирования в случаях загрязнения окружающей среды, обеспечения портовыми приемными сооружениями, обсуждался анализ рисков и проведение оценки безопасности в морских портах.

Во время встречи также поднимались вопросы по системе управления качеством и радиосвязи, вопросы работы пунктов регулирования движения судов и лоцманских служб, береговой службы и координации поисково-спасательной службы на море.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
17:53 19.01.2017
Первый фестиваль китайского кино откроется завтра в Одессе
17:32 19.01.2017
Около 9 тысяч человек приняли участие в Крещенских купаниях в Одессе
15:38 19.01.2017
99 краж грузов и матценностей ОЖД было раскрыто в 2016 году
13:58 19.01.2017
Комплекс военных учений пройдёт в течение недели на территории области
13:47 19.01.2017
Глава облсовета наградил правоохранителей, задержавших убийцу женщины и 2-летней девочки


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.009