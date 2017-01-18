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Ледовая кампания объявлена в Одесском порту
14:02 / 18.01.2017
ОДЕССА, 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С сегодняшнего дня по морскому порту «Одесса» объявлена ледовая кампания, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 января, в пресс-службе администрации Одесского морского порта.
По информации пресс-службы, в связи с льдообразованием и скоплением льда возле причалов, создающим трудности для безопасного судоходства в порту Одесса, с целью обеспечения эффективной работы порта с 00:00 часов 18 января объявлена ледовая кампания по морскому порту «Одесса».
Соответствующее распоряжение подписал капитан морского порта Одесса Александр Антонов.
В Одесском порту проводку судов и швартовные операции в ледовых условиях обеспечивают буксиры портофлота ГП «Одесский порт».
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Сергей Гриневецкий
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