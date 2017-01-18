10:12 / 18.01.2017

ОДЕССА, 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Михаил Соколов отстранён от должности руководителя Одесского филиала АМПУ на время проведения аудита, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщил сегодня, 18 января, источник, близкий к Министерству инфраструктуры.

По данным источника, министр инфраструктуры В. Омелян по представлению и. о. начальника «АМПУ» Райвиса Вецкаганса подписал приказ об отстранении от занимаемой должности руководителя Одесского филиала «АМПУ» М. Соколова на время проведения аудита.

Исполняющим обязанности руководителя Одесского филиала «АМПУ» назначен Александр Зубик, который до этого занимал пост заместителя и. о. начальника ГП «Одесский морской торговый порт».

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», накануне Р. Вецкаганс провёл совещание в Одесском порту, в ходе которого раскритиковал деятельность руководства порта, в частности, в связи с задержкой реализации проектов по реконструкции Морвокзала под «Открытое таможенное пространство», строительства терминала на Карантинном молу и причала №1-з.

«В кратчайшие сроки мы проведём аудит недостающей, но необходимой документации, в том числе по корректировке действующих проектов, и сделаем оптимальные шаги для скорейшей реализации указанных инвестиционных планов», — заявил он.

В пресс-службе также напомнили, что строительство контейнерного терминала на Карантинном молу приостановлено из-за проседания волнолома еще в 2014 году. До сегодняшнего дня между компанией-подрядчиком и портовой администрацией продолжается судебная тяжба. Строительство причала №1-з, как части нового зернового терминала на Андросовском молу должно было завершиться в 2014 году, но продолжается до сих пор. Реконструкция морского вокзала Одесского порта для размещения там «Открытого таможенного пространства» буксует из-за несогласованности действий с проектантами.