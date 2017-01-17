Новый глава АМПУ намерен добиваться ускорения реализации начатых в Одесском порту инвестпроектов

10:01 / 17.01.2017

ОДЕССА, 17 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Новый глава АМПУ Райвис Вецкаганс намерен встретиться с руководством компаний-инвесторов Одесского порта для «перезагрузки отношений», а также для определения дальнейших шагов по реализации начатых инвестиционных проектов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 января, в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

По информации пресс-службы, исполняющий обязанности председателя ГП «АМПУ» Р. Вецкаганс провел производственное совещание в Одесском морском порту, в ходе которого подверг критике руководство порта. Он отметил, что в течение многих лет не завершается строительство портовых «долгостроев»: терминала на Карантинном молу, причала №1-з; больше года не решен вопрос реконструкции морского вокзала порта с размещением там проекта «Открытого таможенного пространства».

«Инвестора, который приходит в украинский порт, не интересуют внутренние бюрократические процедуры, согласования в органах государственной власти, судебные тяжбы и прочее. Если вы берете на себя обязательства по строительству объекта — он должен быть сдан в четкие сроки, прописанные в договоре. Мы должны создавать благоприятную среду для работы бизнеса, а не искусственные барьеры, которые мешают привлечению инвестиций», — отметил руководитель АМПУ, обращаясь к присутствующим на совещании руководителям порта.

В ближайшее время Р. Вецкаганс намерен встретиться с руководством компаний-инвесторов для перезагрузки отношений, а также для определения дальнейших шагов по реализации указанных инвестиционных проектов.

«В кратчайшие сроки мы проведём аудит недостающей, но необходимой документации, в том числе по корректировке действующих проектов, и сделаем оптимальные шаги для скорейшей реализации указанных инвестиционных планов», — подчеркнул он.

В пресс-службе также напомнили, что строительство контейнерного терминала на Карантинном молу приостановлено из-за проседания волнолома еще в 2014 году. До сегодняшнего дня между компанией-подрядчиком и портовой администрацией продолжается судебная тяжба. Строительство причала №1-з, как части нового зернового терминала на Андросовском молу должно было завершиться в 2014 году, но продолжается до сих пор. Реконструкция морского вокзала Одесского порта для размещения там «Открытого таможенного пространства» буксует из-за несогласованности действий с проектантами.

При этом в ходе совещания подчеркивалось, что Одесский порт — лидер среди других портов страны по количеству реализуемых инвестиционных проектов.