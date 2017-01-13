ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
 
Голосование
После отставки М. Саакашвили кого вы видите губернатором Одесской области?
Вадима Рабиновича
Игоря Кононенко
Сергея Паращенко
Сергея Гриневецкого
Антона Киссе
Алексея Гончаренко
Юрия Маслова
Ивана Плачкова
Михаила Шмушковича
Геннадия Москаля
человека из Администрации Президента
другой вариант
 
Погода




«АМПУ должна создавать условия для привлечения инвестиций и создания рабочих мест в портах», — Райвис Вецкаганс
11:51 / 13.01.2017

ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Новоназначенный и. о. председателя Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс заявил, что главной задачей АМПУ считает создание условий для привлечения инвестиций и создания рабочих мест в морских портах, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 января, в пресс-службе ГП «АМПУ».

По информации пресс-службы, представленный накануне и. о. председателя АМПУ Р. Вецкаганс провел встречу с представителями отраслевых профсоюзов, в ходе которой обозначил свое видение деятельности Администрации по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест в морских портах.

«Главной задачей такого мощного предприятия как АМПУ я вижу создание условий для эффективной работы бизнеса. Сама суть управления государственным имуществом, исходя из положений Закона «О морских портах Украины», должна быть направлена на развитие портов, создание новых предприятий в морских портах, припортовых заводов, перерабатывающих предприятий. АМПУ должна создавать условия для привлечения инвестиций и для создания рабочих мест в морских портах», — подчеркнул руководитель.

«Я выступаю, безусловно, за то, чтобы зарплаты портовиков были рыночными, но при этом реально соответствовали вкладу каждого специалиста в общее дело. Мы будем выстраивать диалог со всеми профсоюзными организациями и искать компромиссные решения для развития каждого порта», — отметил в ходе встречи Р. Вецкаганс.

«Мы хотим, чтобы вы видели в нас надёжных партнёров, и чтобы тот социальный диалог, с которого вы сегодня начали свою работу, продолжался», — отметил председатель профсоюза работников морского транспорта Украины (объединённый) Сергей Брызгалов.

СПРАВКА: Государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» создано в результате вступления в силу Закона «О морских портах Украины» в 2013 году. ГП «АМПУ» представляет собой унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, состоящее из центрального аппарата (г. Киев), главного представительства (г. Одесса), 13 филиалов в морских портах Украины, филиала «Дельта-лоцман» и насчитывает более 8 000 сотрудников.

Райвис Вецкаганс назначен и. о. председателя Администрации морских портов Украины министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном 12 января 2016 года.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
15:42 13.01.2017
Детский лагерь «Инфоксводоканала» «Юный романтик» признан одним из лучших в Украине
15:19 13.01.2017
Первый премиальный сезон Одесской международной литературной премии имени Бабеля стартует 15 января
15:07 13.01.2017
«На Одесчине в 2017 году прогнозируется увеличение налоговых поступлений на 3 миллиарда гривен», — Насиров
14:32 13.01.2017
«Одесские школьники с понедельника, 16 января, cмогут приступить к занятиям», — гордепздрав
14:10 13.01.2017
14-15 января с Пушкинской и Ришельевской будут вывозить снег


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.009