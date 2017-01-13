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«АМПУ должна создавать условия для привлечения инвестиций и создания рабочих мест в портах», — Райвис Вецкаганс
11:51 / 13.01.2017
ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Новоназначенный и. о. председателя Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс заявил, что главной задачей АМПУ считает создание условий для привлечения инвестиций и создания рабочих мест в морских портах, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 января, в пресс-службе ГП «АМПУ».
По информации пресс-службы, представленный накануне и. о. председателя АМПУ Р. Вецкаганс провел встречу с представителями отраслевых профсоюзов, в ходе которой обозначил свое видение деятельности Администрации по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест в морских портах.
«Главной задачей такого мощного предприятия как АМПУ я вижу создание условий для эффективной работы бизнеса. Сама суть управления государственным имуществом, исходя из положений Закона «О морских портах Украины», должна быть направлена на развитие портов, создание новых предприятий в морских портах, припортовых заводов, перерабатывающих предприятий. АМПУ должна создавать условия для привлечения инвестиций и для создания рабочих мест в морских портах», — подчеркнул руководитель.
«Я выступаю, безусловно, за то, чтобы зарплаты портовиков были рыночными, но при этом реально соответствовали вкладу каждого специалиста в общее дело. Мы будем выстраивать диалог со всеми профсоюзными организациями и искать компромиссные решения для развития каждого порта», — отметил в ходе встречи Р. Вецкаганс.
«Мы хотим, чтобы вы видели в нас надёжных партнёров, и чтобы тот социальный диалог, с которого вы сегодня начали свою работу, продолжался», — отметил председатель профсоюза работников морского транспорта Украины (объединённый) Сергей Брызгалов.
СПРАВКА: Государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» создано в результате вступления в силу Закона «О морских портах Украины» в 2013 году. ГП «АМПУ» представляет собой унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, состоящее из центрального аппарата (г. Киев), главного представительства (г. Одесса), 13 филиалов в морских портах Украины, филиала «Дельта-лоцман» и насчитывает более 8 000 сотрудников.
Райвис Вецкаганс назначен и. о. председателя Администрации морских портов Украины министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном 12 января 2016 года.
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Сергей Гриневецкий
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