Одесса > Новости > Морехозяйственный комплекс Мининфраструктуры назначило нового и. о. руководителя АМПУ 16:50 / 11.01.2017 ОДЕССА, 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Министерство инфраструктуры назначило нового и. о. главы ГП «Администрация морских портов Украины», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 11 января, в пресс-службе АМПУ. По информации пресс-службы, согласно приказу Министерства инфраструктуры Украины №1-В от 06.01.2017 обязанности главы предприятия исполняет С. Гронский. Отдельным поручением министра инфраструктуры ГП «АМПУ» обязано довести до сведения всех работников предприятия содержание указанного приказа. версия для печати