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Мининфраструктуры назначило нового и. о. руководителя АМПУ
16:50 / 11.01.2017
ОДЕССА, 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Министерство инфраструктуры назначило нового и. о. главы ГП «Администрация морских портов Украины», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 11 января, в пресс-службе АМПУ.
По информации пресс-службы, согласно приказу Министерства инфраструктуры Украины №1-В от 06.01.2017 обязанности главы предприятия исполняет С. Гронский.
Отдельным поручением министра инфраструктуры ГП «АМПУ» обязано довести до сведения всех работников предприятия содержание указанного приказа.
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Сергей Гриневецкий
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