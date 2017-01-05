Грузооборот по Ильичевскому порту за 12 месяцев составил 16,3 миллиона тонн

14:57 / 05.01.2017

ОДЕССА, 05 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В январе-декабре общий грузооборот государственных и частных стивидорных компаний, работающих на территории Ильичевского морского порта, составил 16 млн. 278,37 тыс. тонн и снизился на 5,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 января, в пресс-службе ГП «Администрация морских портов Украины».

В пресс-службе сообщили, что, согласно оперативным данным, общий грузооборот по Ильичевскому порту за январь-декабрь составил 16 млн. 278,37 тыс. тонн, что на 5,9% меньше, чем в январе-декабре 2015 года.

Наливных грузов за данный период обработано 1 млн. 383,98 тыс. тонн (79,8% к показателю января-декабря 2015 года); сыпучих сухогрузов — 12 млн. 162,05 тыс. тонн (97,2%); тарно-штучных грузов — 2 млн. 732,34 тыс. тонн (89,6%).

СПРАВКА: Ильичёвский морской порт проходит процедуру смены названия — на Морской порт «Черноморск» в соответствии с законом о декоммунизации.

Территория порта простирается полосой вдоль причалов от входа вглубь побережья Сухого лимана во второй бассейн к паромному комплексу, включая и третий бассейн. Порт может принимать суда длиной до 275 м (в отдельных случаях до 300 м с разрешения капитана порта). Подходной канал порта имеет длину 1,4 км, ширину 160 м и глубину 16 м.