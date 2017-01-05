ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
 
Голосование
После отставки М. Саакашвили кого вы видите губернатором Одесской области?
Вадима Рабиновича
Игоря Кононенко
Сергея Паращенко
Сергея Гриневецкого
Антона Киссе
Алексея Гончаренко
Юрия Маслова
Ивана Плачкова
Михаила Шмушковича
Геннадия Москаля
человека из Администрации Президента
другой вариант
 
Погода




25,2 миллиона тонн грузов переработано в Одесском порту за 12 месяцев, — данные
12:23 / 05.01.2017

ОДЕССА, 05 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За 12 месяцев 2016 г. общий грузооборот государственных и частных стивидорных компаний, работающих на территории Одесского морского порта, составил 25 млн. 221,01 тыс. тонн или 98,6% от аналогичного показателя прошлого года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 января, в пресс-службе ГП «Администрация морских портов Украины».

В пресс-службе сообщили, что, согласно оперативным данным, общий грузооборот по Одесскому порту за январь-декабрь составил 25 млн. 221,01 тыс. тонн, что на 1,4% меньше, чем за 12 месяцев 2015 года.

Наливных грузов за данный период обработано 2 млн. 616,61 тыс. тонн (78,7% к показателю января-декабря 2015 года); сыпучих сухогрузов — 9 млн. 589,3 тыс. тонн (91,3%); тарно-штучных грузов — 13 млн. 15,1 тыс. тонн (110,7%).

СПРАВКА: Одесский морской порт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно образованной территории площадью 141 га. В порту обслуживаются суда длиной до 330 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии — более 9 км. Мощности предприятия позволяют ежегодно перерабатывать более 21 млн. т сухих и 25 млн. т наливных грузов, а контейнерные терминалы рассчитаны на перегрузку более 900 тыс. TEU. Пассажирский комплекс способен обслужить до 4 млн. туристов в год.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
15:39 05.01.2017
«7 километр» стал лидером международного экономического рейтинга «Ліга Кращих»
15:26 05.01.2017
Грузооборот по Херсонскому порту за 12 месяцев превысил 3,7 миллиона тонн
15:03 05.01.2017
Грузооборот по порту «Южный» за 2016 год составил 39,3 миллиона тонн и снизился на 19,1% по сравнению с 2015
14:57 05.01.2017
Грузооборот по Ильичевскому порту за 12 месяцев составил 16,3 миллиона тонн
14:35 05.01.2017
Ледовая кампания объявлена в СМП «Октябрьск»


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.009