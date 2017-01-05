25,2 миллиона тонн грузов переработано в Одесском порту за 12 месяцев, — данные

12:23 / 05.01.2017

ОДЕССА, 05 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За 12 месяцев 2016 г. общий грузооборот государственных и частных стивидорных компаний, работающих на территории Одесского морского порта, составил 25 млн. 221,01 тыс. тонн или 98,6% от аналогичного показателя прошлого года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 января, в пресс-службе ГП «Администрация морских портов Украины».

В пресс-службе сообщили, что, согласно оперативным данным, общий грузооборот по Одесскому порту за январь-декабрь составил 25 млн. 221,01 тыс. тонн, что на 1,4% меньше, чем за 12 месяцев 2015 года.

Наливных грузов за данный период обработано 2 млн. 616,61 тыс. тонн (78,7% к показателю января-декабря 2015 года); сыпучих сухогрузов — 9 млн. 589,3 тыс. тонн (91,3%); тарно-штучных грузов — 13 млн. 15,1 тыс. тонн (110,7%).

СПРАВКА: Одесский морской порт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно образованной территории площадью 141 га. В порту обслуживаются суда длиной до 330 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии — более 9 км. Мощности предприятия позволяют ежегодно перерабатывать более 21 млн. т сухих и 25 млн. т наливных грузов, а контейнерные терминалы рассчитаны на перегрузку более 900 тыс. TEU. Пассажирский комплекс способен обслужить до 4 млн. туристов в год.