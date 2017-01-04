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«Морские порты Украины в 2016 году переработали 132 миллиона тонн грузов», — АМПУ
14:41 / 04.01.2017

ОДЕССА, 04 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По оперативным данным ГП «Администрация морских портов Украины», в январе-декабре 2016 года объем грузопереработки в морских портах Украины составил 131 млн. 998 тыс. т, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 января, в пресс-службе ГП «АМПУ».

По информации пресс-службы, в целом в 2016 г. объем грузопереработки в морских портах Украины составил 131 млн. 998 тыс. т. Переработка экспортных грузов составила 100 млн. 395 тыс. тонн (снижение на 3,3% от показателей 2015 года), импортных — 16 млн. 013 тыс. тонн (снижение на 10,8%). Перевалка транзитных грузов составила 10 млн. 370 тыс. тонн (65,2% от показателей 2015 года), каботажных — 5 млн. 220 тыс. тонн (снижение на 23,7%).

Государственными портовыми операторами, входящими в структуру управления Мининфраструктуры, было переработано 38 млн. 415 тыс. тонн (29,1% от общего объема);

Другими портовыми операторами (преимущественно частной формы собственности) на всех причалах было переработано 93 млн. 583 тыс. тонн (70,9% от общего объема). Портовыми операторами (преимущественно частной формы собственности) через причалы АМПУ — 53 млн. 490 тыс. тонн (40,5% от общего объема).

Переработка контейнеров в морских портах возросла на 24,1% и составила 588 тыс. 542 TEU.

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