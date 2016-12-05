«Объём дноуглубления в портах Украины с начала года превысил 4,4 миллиона кубометров», — АМПУ

14:44 / 29.12.2016

ОДЕССА, 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В морских портах Украины с начала года осуществлены дноуглубительные работы в объёме более 4,4 млн. куб. м, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 декабря, в пресс-службе ГП «АМПУ».

Как отметили в пресс-службе, в целом в 2016 году объём дноуглубления в портах Украины превысил 4,4 миллиона кубометров.

При этом с начала года собственным флотом ГП «АМПУ» произведены работы по ремонтному черпанию на ГСХ «Дунай-Черное море» в объёме 290 тыс. куб. м. Также на Бугско-Днепровском лиманском канале собственным флотом и флотом подрядных организаций произведены работы в объёме 285 тыс. куб. м грунта.

В акватории Одесского порта ведутся работы по ремонтному черпанию собственным земснарядом АМПУ «Меотида», а в акватории причала 1-з — с привлечением подрядных организаций. Всего в порту произведены работы в объёме 73 тыс. куб. м грунта.

На Днестровско-Лиманском канале Белгород-Днестровского морского порта своими силами и силами подрядчика произведено работ в объёме 900 тыс. куб. м грунта.

Кроме того, в текущем году окончены работы по ремонтному черпанию в акватории морского порта «Южный» объёмом 367 тыс. куб. м.

В конце декабря собственными силами земкаравана «Рион» филиала «Дельта-лоцман» стартовали работы по эксплуатационному дноуглублению в акватории СМП «Октябрьск».

«Объём ремонтного черпания в 4,4 миллиона кубометров — беспрецедентный для Украины. Это превышает объёмы подобных работ за всю историю независимости. Таких показателей удалось достигнуть благодаря планомерной работе по консолидации собственного флота, по получению разрешений на проведение работ и благодаря усилиям специалистов предприятия. При отмене 75% ставки налогообложения прибыли у нас есть шанс за следующий год полностью покрыть потребности портов в поддержании паспортных характеристик. На следующий год план работ превышает 8 миллионов кубометров», — отметил и. о. председателя ГП «АМПУ» Юрий Наконечный.