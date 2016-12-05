АМПУ за три квартала заплатила 3,4 миллиарда гривен налогов

14:03 / 29.12.2016

ОДЕССА, 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Администрации морских портов Украины заплатила за три квартала 3,4 миллиарда гривен налогов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 декабря, в пресс-службе ГП «АМПУ».

По информации пресс-службы, чистый доход Администрации морских портов Украины за 9 месяцев составил 5,35 млрд. грн., что на 8,5% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Прибыль до налогообложения предприятия составила 3,5 млрд. гривен, что на 3% выше прошлогоднего показателя.

Капитальные инвестиции предприятия с начала года выросли более чем в два раза со 138 до 314 млн. гривен.

При этом чистая прибыль предприятия составила 2,87 млрд. грн, что на 16,7% ниже прошлогоднего результата.

Текущие налоги и обязательные платежи в бюджеты всех уровней и целевые фонды составили 3,42 млрд. грн., что на 188% выше отчислений за 9 месяцев 2015 года.

Дивиденды предприятия составили 1,64 млрд. грн. против 0,6 млрд. грн. в прошлом году.