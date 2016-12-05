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АМПУ за три квартала заплатила 3,4 миллиарда гривен налогов
14:03 / 29.12.2016
ОДЕССА, 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Администрации морских портов Украины заплатила за три квартала 3,4 миллиарда гривен налогов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 декабря, в пресс-службе ГП «АМПУ».
По информации пресс-службы, чистый доход Администрации морских портов Украины за 9 месяцев составил 5,35 млрд. грн., что на 8,5% выше показателей аналогичного периода прошлого года.
Прибыль до налогообложения предприятия составила 3,5 млрд. гривен, что на 3% выше прошлогоднего показателя.
Капитальные инвестиции предприятия с начала года выросли более чем в два раза со 138 до 314 млн. гривен.
При этом чистая прибыль предприятия составила 2,87 млрд. грн, что на 16,7% ниже прошлогоднего результата.
Текущие налоги и обязательные платежи в бюджеты всех уровней и целевые фонды составили 3,42 млрд. грн., что на 188% выше отчислений за 9 месяцев 2015 года.
Дивиденды предприятия составили 1,64 млрд. грн. против 0,6 млрд. грн. в прошлом году.
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Сергей Гриневецкий
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