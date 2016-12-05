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Новое специализированное судно пополнило портофлот администрации порта «Южный»
13:28 / 29.12.2016

ОДЕССА, 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Новое специализированное судно пополнило портовый флот администрации морского порта «Южный», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 декабря, в пресс-службе администрации морского порта «Южный».

По информации пресс-службы, 28 декабря на 1-м причале администрации морского порта «Южный» приняли в эксплуатацию и освятили специализированное многоцелевое судно «Sea Ant». Судно успешно совершило переход из Херсонского судостроительного завода, на базе и мощностях которого происходила постройка, в порт приписки.

В своей торжественной речи и. о. председателя ГП «АМПУ» Юрий Наконечный отметил: «Это не просто судно, это настоящее событие для нашей страны. Это яркий пример государственно-частного партнёрства. Это серьёзнейший и долгожданный шаг для Администрации морских портов Украины по защите экологии, по защите природы в акваториях морских портов».

Поздравляя присутствующих со знаменательным событием, начальник администрации морского порта «Южный» Максим Широков отметил, что «Sea Ant» — очень важное приобретение для морского порта «Южный». Судно, которое мы сегодня принимаем — уникально, аналогов которому нет на Черном море. Оно является современным, мощным, и экономичным. Данный нефтемусоросборщик сможет полностью заменить два существующих плавсредства, оказывающих услуги по санитарному сбору в акватории порта «Южный». Судно имеет ледовый класс и класс буксира, что позволит нам не только обеспечивать непрерывное оказание услуг нашим клиентам в любое время года, но и выполнять внутрипортовые работы нужд акватории и сторонних организаций.

СПРАВКА: Благодаря конструктивным особенностям, многофункциональный нефтемусоросборщик «Sea Ant» может выполнять функции буксира-кантовщика, бонопостановщика, судна обеспечения и бункеровщика пресной водой и топливом. Также судно может участвовать в тушении пожаров береговых и расположенных в акватории объектов и имеет ледовую защиту ICE 2 (ЛП2). Нефтемусоросборщик оснащен современными системами навигации, средствами спасения, дополнительными средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также комфортными помещениями для членов экипажа. Такая многофункциональность судна позволит экономить бюджетные средства, а также создаст дополнительно 18 рабочих мест.

Конкурс на постройку судна-нефтемусоросборщика был объявлен 12 августа 2015 года. Его победителем стал судостроительный холдинг Smart Maritime Group (херсонская производственная площадка) ООО «Смарт-Меритайм Груп», на базе и мощностях которого был спроектирован и построен нефтемусоросборщик. Работы велись с 24 ноября 2015 года.

Длина судна составляет 20 метров, ширина — 8 метров, валовая вместимость — 110 регистровых тонн, высота борта — 3,15 м. Судно может развивать скорость до 9 узлов, тяговое усилие — 8 тонн, осадка – 2,05 метра, ширина захвата водной поверхности – 20 метров. Производительность противопожарных систем судна составляет 400 куб. м/час по воде и 100 куб. м/час по пене. НМС сможет оперировать в условиях разреженного мелкобитого льда толщиной до 55 см. На судне установлен электрогидравлический грузовой кран типа MAR 600-5–10, грузоподъёмностью 5 тонн с максимальным вылетом стрелы до 10 метров, 2 дизель-редукторных агрегата в составе главного двигателя. Система сбора и хранения нефтепродуктов включает устройство сбора разливов нефтепродуктов с водной поверхности, нефтесборное устройство типа «Multi Skimmer LMS» — плавучий скиммер, съемные емкости для нефтепродуктов объёмом — 30 куб. м.

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