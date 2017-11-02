ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл: «Як в Одеський області впроваджуються бюджетні програми?»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




Региональный этап международного IT-чемпионата стартовал в Одессе
16:05 / 29.11.2017

ОДЕССА, 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе стартовал региональный этап международного чемпионата компьютерных талантов «Золотой байт», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации пресс-службы, в Одессе стартовал региональный отборочный этап международного чемпионата компьютерных талантов IT-«Золотой байт», организатором которого выступила Компьютерная Академия ШАГ.

В рамках соревнований молодые компьютерные дарования — учащиеся школ, студенты вузов и молодые выпускники — будут состязаться за выход в финал, где их ожидает денежный приз.

Участники IT-чемпионата «Золотой байт» могут подать на конкурс самые разнообразные работы — от собственных разработок компьютерных игр, программ, сайтов до короткометражных фильмов и инновационных проектов, направленных на улучшение жизни людей в будущем. Номинации конкурса: «Startup Сhallenge» (личное/командное участие (1-3 человека), конкурс программных проектов); «Networking Technologies» (личное участие, номинация для системных администраторов); «Mobile Development» (личное/командное участие (1-3 человека), конкурс мобильных приложений); «Game Design» (личное/командное участие (1-3 человека), конкурс по созданию игр); «Character Design» (личное участие, конкурс по созданию игровых персонажей); «Web Project» (личное/командное участие (1-3 человека), конкурс web-проектов); «Short Movie» (личное/командное участие (1-2 человека), конкурс короткометражных фильмов); «Junior Competition» (личное участие/командное участие, конкурс для детей от 10 до 17 лет); «NoSQL Expert» (номинация при поддержке компании InterSystems, командное участие, 1-3 человека, конкурс программных проектов под платформу InterSystems Caché).

Прием конкурсных работ проводится до 30 января 2018 года. Участие в чемпионате — бесплатное.

Подробная информация на сайте: http://www.goldenbyte.org.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА?
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС

 
Loading...

Последние новости:
17:50 29.11.2017
«Горзелентрест» продолжает осеннюю высадку молодых деревьев в Одессе
17:36 29.11.2017
Одесские активисты пикетируют областную прокуратуру
17:15 29.11.2017
В ряде домов Одессы в четверг, 30 ноября, отключат свет
16:59 29.11.2017
Одесские правоохранители ещё дважды выезжали сегодня на сообщения о возможном минировании
16:35 29.11.2017
Передан в суд обвинительный акт в отношении руководителя СИЗО, где была убита сотрудница


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.859