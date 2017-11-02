Региональный этап международного IT-чемпионата стартовал в Одессе

16:05 / 29.11.2017

ОДЕССА, 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе стартовал региональный этап международного чемпионата компьютерных талантов «Золотой байт», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации пресс-службы, в Одессе стартовал региональный отборочный этап международного чемпионата компьютерных талантов IT-«Золотой байт», организатором которого выступила Компьютерная Академия ШАГ.

В рамках соревнований молодые компьютерные дарования — учащиеся школ, студенты вузов и молодые выпускники — будут состязаться за выход в финал, где их ожидает денежный приз.

Участники IT-чемпионата «Золотой байт» могут подать на конкурс самые разнообразные работы — от собственных разработок компьютерных игр, программ, сайтов до короткометражных фильмов и инновационных проектов, направленных на улучшение жизни людей в будущем. Номинации конкурса: «Startup Сhallenge» (личное/командное участие (1-3 человека), конкурс программных проектов); «Networking Technologies» (личное участие, номинация для системных администраторов); «Mobile Development» (личное/командное участие (1-3 человека), конкурс мобильных приложений); «Game Design» (личное/командное участие (1-3 человека), конкурс по созданию игр); «Character Design» (личное участие, конкурс по созданию игровых персонажей); «Web Project» (личное/командное участие (1-3 человека), конкурс web-проектов); «Short Movie» (личное/командное участие (1-2 человека), конкурс короткометражных фильмов); «Junior Competition» (личное участие/командное участие, конкурс для детей от 10 до 17 лет); «NoSQL Expert» (номинация при поддержке компании InterSystems, командное участие, 1-3 человека, конкурс программных проектов под платформу InterSystems Caché).

Прием конкурсных работ проводится до 30 января 2018 года. Участие в чемпионате — бесплатное.

Подробная информация на сайте: http://www.goldenbyte.org.