Научно-практическая конференция, посвященная одесским катакомбам, пройдёт 11-12 ноября

14:38 / 07.11.2017

ОДЕССА, 07 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 11-12 ноября, впервые в Украине, в Одессе состоится конференция «Изучение, использование и защита подземных сооружений Одессы и области», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 ноября, в пресс-службе ОНУ им. И. И. Мечникова.

По информации пресс-службы, 11-12 ноября в Одессе пройдёт первая научно-практическая конференция «Изучение, использование и защита подземных сооружений Одессы и области». Фонд изучения и сохранения наследия Одессы «Память», при поддержке Одесского городского совета, Одесской областной государственной администрации пригласил для докладов более 20 ученых Одессы и Киева. Стаж в изучении подземных пространств каждого из участников конференции — от 5 до 50 лет.

Одесса известна как город, стоящий на катакомбах. Подземное пространство, находящееся под нашими ногами на глубинах от 7 до 49 метров, имеет свои насущные проблемы. Грамотные решения этих проблем обуславливают благополучную жизнь «на поверхности». Огромный потенциал имеет развитие туристически-рекреационного направления подземной темы.

На конференции впервые системно будут обнародованы результаты многолетних исследований ученых разных «подземно-пещерных» специальностей: геологов, гидрогеологов, археологов, историков, горных инженеров, спелеологов, спелеостологов.

Тематика сообщений конференции широка: от пещерных домов Шкодовой горы до новых открытий подземной фауны в Одессе; от исследований обводненных пещер Одессы до способов креплений подземных выработок.

Юные исследователи — одесские школьники также представят свои доклады на Первой подземной конференции.

Время работы конференции: 11 ноября — с 10:00 до 15:00 (Литературный музей, Ланжероновская, 2); 12 ноября — с 12:00 до 16:00 (Музей «Тайны Подземной Одессы», 2-й Разумовский переулок, 3б).

СПРАВКА: Каменоломни Одессы (этим термином оперируют специалисты) — самая большая в мире сеть искусственных выработок, более 500 км. Кроме того, город содержит под собой целый комплекс подземных сооружений. Это дренажные и ливневые туннели XIX-XX столетий; более 1000 мин (старинных погребов); сотни подземных водяных цистерн и колодцев; военные и гражданские бункеры; подземные ходы и естественные пещеры, в том числе и обводненные. Одесская область также имеет ряд уникальных подземных объектов.