Международный форум инноваторов «Цифровая Украина» прошёл в Одесской академии связи имени Попова

13:29 / 27.04.2017

ОДЕССА, 27 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 27 апреля, в Одесской национальной академии связи им. А. С. Попова прошёл первый международный форум инноваторов «Цифровая Украина — switch on your business», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 апреля, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

Как отметили в пресс-службе, международный форум инноваторов «Цифровая Украина» был посвящен актуальным вопросам цифрового преобразования государства, экономики и бизнеса как основы успешного развития страны.

Организаторами Форума выступили Торгово-промышленная палата Украины, Комитет Палаты по электронным коммуникациям, Одесская национальная академия связи им. Попова, Офис эффективного регулирования, созданный по инициативе Министерства экономического развития и торговли, а также западных партнеров: Всемирного банка и Правительства Канады.

Среди приглашенных спикеров: заместитель министра экономического развития и торговли Украины Михаил Титарчук, председатель Одесской ОГА Максим Степанов, посол Республики Корея в Украине Ли Янг Гу, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран, руководители транснациональных компаний — Nokia, Google, IBM, Intel, Samsung, лидеры отечественной ИТ сферы, эксперты, ученые, представители частного сектора и активной общественности.

В своей речи губернатор М. Степанов выразил благодарность организаторам Форума.

«Я искренне рад, что такое прогрессивное мероприятие проходит в Одессе. Ведь инновационный потенциал нашего региона очень велик. У нас есть множество высококвалифицированных ИТ-специалистов и возможность генерировать новейшие технологии. Мы, со своей стороны, со стороны государственной власти, должны помогать предпринимателям развивать сферу современных информационных технологий. И наша первоочередная задача — сделать так, чтобы ИТ-специалисты оставались в нашей стране, а не выезжали за границу. Я лично верю, что вскоре Украина будет на переднем фланге внедрения цифровых технологий. Думаю, что украинские проекты, в частности те, которые будут представлены сегодня во время этого Форума, пополнят современный рынок», — отметил председатель ОГА.