Участники круглого стола «Бизнес и власть в Одесском регионе» осудили захват Школьного аэродрома

15:53 / 07.11.2017

ОДЕССА, 07 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Главы одесских областных и городских политических партий в ходе заседания круглого стола признали существование конфликта между властью всех уровней и бизнесом, а также осудили события в Одессе на аэродроме «Школьный», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Организатором круглого стола «Бизнес и власть в Одесском регионе. Есть ли конфликт?», состоявшегося сегодня, 7 ноября, в ИА «Контекст-Причерноморье», выступил Южноукраинский центр этнических исследований «Лад». Как подчеркнул его руководитель Геннадий Чижов, «В настоящее время в Украине, а в Одесском регионе, в частности, идёт серьёзное и неприкрытое «отжатие» бизнеса. И захват аэродрома «Школьный», единственного военного аэродрома в регионе — яркое тому подтверждение».

«По документам «Школьный» вообще не существует, поэтому войны вокруг него только начинаются», — добавил Г. Чижов.

Политолог отметил, что «губернатор предложил не обсуждать на сессии горсовета 8 ноября «изъятие» из собственности Минобороны 93 га земли в Одесской области (в 1948 году военным было выделено 300 га). В свою очередь, руководство военного округа на совещании, состоявшемся 30 октября, на следующий день после инцидента, предъявило претензии к мэру Геннадию Труханову о том, что город ни разу не выделил ни одного земельного участка для строительства жилья для военнослужащих, и их социальные вопросы никто не решает».

В итоговом пресс-релизе организаторов круглого стола говорится: «Местная власть не только не осудила действия тех, кто вторгся на аэродром «Школьный», но ещё и перед СМИ выставила в качестве виновников захвата военных, т. к. они не оформили государственные акты на свою землю. Поведение одесского мэра Труханова, в данной ситуации, вообще, является недопустимым, учитывая, что именно благодаря его подчинённым произошёл захват аэродрома, а его помощник Олег Брындак, одновременно возглавляющий постоянную комиссию горсовета по земельным отношениям, уже длительное время препятствует оформлению госактов по данной воинской части. Военной прокуратурой было начато уголовное производство в отношении военных, которые не остановили захват территории военного аэродрома. Однако, до сих пор, правоохранительными органами не дана достаточная правовая оценка самоуправным действиям захватчиков, похищению ими 50 секций бетонного забора, а также по злоупотреблениям чиновников, выдавших разрешение частному лицу на установку забора на территории военной части. Кроме того, до сих пор ни полиция, ни прокуратура не отреагировали на то, что Одесский горсовет принял решение о передаче 90 га военного аэродрома коммунальным предприятиям под последующую жилую застройку».

Итоговую резолюцию поддержали присутствующие представители руководства одесских областных и городских ячеек политических партий — «Батькивщина», «Самопомощь», «Народный Рух Украины», «Демальянс», «Оппозиционный Блок», «Рух новых сил», «Свобода».

Отсутствовали приглашенные представители «БПП «Солидарность», Аграрной партии и «Доверяй делам». Представители «Всеукраинской морской партии Сергея Кивалова» не смогли прийти, поскольку праздновали 15-летний юбилей Международного гуманитарного университета.

Полная видеозапись круглого стола доступна по ссылке.